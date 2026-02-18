El hombre de más edad en EE.UU. es un hispano que vive en Nueva Jersey: tiene 111 años

A sus 111 años, el colombiano Luis Cano ha sido certificado formalmente por la organización global LongeviQuest como el hombre vivo más longevo conocido en Estados Unidos.

Es veterano del Ejército Colombiano y luego fue conductor de bus. Emigró a Estados Unidos en 1990 y ha vivido en Linden (Nueva Jersey) por más de 30 años. Recientemente el alcalde de esa ciudad, Derek Armstead, entregó una proclamación oficial en una reunión familiar en honor del señor Cano, quien nació en Colombia el 9 de diciembre de 1914.

“Es un honor para Linden ser el hogar de un tesoro nacional como el señor Cano”, declaró el alcalde Armstead en un comunicado. “Su extraordinaria vida de resiliencia y su familia son una inspiración para toda nuestra comunidad”.

Se casó con Alicia Angelo Cano en 1948 y al llegar a EE.UU. la pareja vivió primero en Far Rockaway (NYC) antes de mudarse a Nueva Jersey. Quedó viudo en 2004. Es padre de 10 hijos, que le han dejado una familia numerosa con 11 nietos, 5 bisnietos y 2 tataranietos, detalló FOX News. Al momento vive con dos de sus hijos.

No recibió educación formal, pero construyó una vida centrada en el trabajo y la familia. Cano atribuye su longevidad a hábitos sencillos: una dieta a base de verduras y frijoles, no fumar ni beber nunca, dormir bien y haber sumado décadas de jardinería y trabajo físico. Actualmente pasa gran parte de su tiempo en casa, a menudo mirando por la ventana y reflexionando sobre la vida. Todavía disfruta viendo pasar los aviones -una afición de toda la vida- y siempre le ha gustado pescar.

Al momento la persona viva más longeva conocida en Estados Unidos es una mujer: Naomi Whitehead, de 115 años, residente en un asilo en Greenville, Pensilvania. Según Wikipedia, actualmente la persona de más edad en el mundo es la británica Ethel Caterham (116 años, 179 días). Curiosamente, en todas las listas de longevidad, hay muchas más mujeres vivas que hombres sobre los 110 años. El brasileño João Marinho Neto es el hombre vivo más antiguo del mundo cuya edad ha sido validada (113 años, 134 días).