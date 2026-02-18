Jefe del Comando Sur visitó Venezuela para “garantizar” el cumplimiento del plan de Trump

El general de infantería de marina Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó Caracas este miércoles, donde se reunió con las autoridades interinas venezolanas para “garantizar” el cumplimiento del plan del presidente Donald Trump, informó la agencia en un comunicado.

Según el comunicado del Comando Sur, funcionarios estadounidenses reiteraron “el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el hemisferio occidental”.

Señalaron que el encuentro se centró en evaluar el entorno de seguridad en Venezuela y en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) el presidente Trump, con especial atención a la estabilización del país.

Además, el Comando Sur explicó que se discutió la importancia de fortalecer la seguridad compartida en toda la región.

“La visita subraya nuestro compromiso con la estabilidad regional y con la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Venezuela”, señaló el comunicado, sin ofrecer detalles adicionales sobre medidas concretas o plazos de ejecución del plan.

¿Quiénes participaron?

Durante la visita, Donovan estuvo acompañado por la embajadora encargada de la Unidad de Asuntos de Venezuela, Laura F. Dogu, y por el subsecretario de Guerra interino para la Defensa Nacional y las Américas, Joseph M. Humire.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan concluded a visit to Venezuela today, joining Amb. Laura F. Dogu and @jmhumire for productive meetings with Venezuelan interim authorities. The U.S. is committed to a free, safe and prosperous Venezuela for the Venezuelan people, the… pic.twitter.com/Gkd6vjT3VW — U.S. Southern Command (@Southcom) February 18, 2026

Por parte del régimen chavista participaron la “presidenta encargada” Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, según confirmaron en un comunicado posterior.

Según la versión del régimen chavista, durante la reunión los países “acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”.

El recibimiento a Donovan por parte de las autoridades chavistas en territorio venezolano llama la atención ya que fue el Comando Sur de EE.UU. el que ordenó la captura del exlíder Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

