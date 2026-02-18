Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 18 de febrero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 18 de febrero. En total, el pozo de los premios en efectivo es de $3,900,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 18 de febrero

Los números ganadores son: 02 04 09 10 17 18 20 26 31 35 41 44 53 55 58 60 67 71 74 76

Números ganadores de Numbers del miércoles 18 de febrero

Combinación mediodía: 09 05 04

Combinación noche: 04 02 08

Números ganadores de Win 4 del miércoles 18 de febrero

Combinación mediodía: 07 02 01 03

Combinación noche: 08 02 04 04

Números ganadores de Take 5 del miércoles 18 de febrero

Combinación mediodía: 07 11 19 20 35

Combinación noche: 04 05 07 31 39

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 18 de febrero

Los números ganadores son: 03 28 38 40 49

Consejos para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, hay algunos trucos que ayudan a mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, ayuda mucho hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números que vas a jugar.

Seguidamente, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores tienden a aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda establecer un presupuesto que se pueda seguir. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría llevar a problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se realizan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

