Mataron a empleado de lavandería frente a su madre en Queens, Nueva York

Dominick Lowery murió baleado frente a su madre dentro de la lavandería donde trabajaba en Queens (NYC).

Según Selena Samuel (57), el sospechoso de haber matado a su hijo es un hombre armado con pistola y cuchillo que vestía uniforme de camuflaje y con quien apenas dos horas antes él había tenidouna acalorada discusión porque lo amenazó y le exigió detergente gratis, la mañana del sábado 14 de febrero.

Pero ni ella ni la Policía de Nueva York saben si el mismo hombre que amenazó a la víctima regresó luego para dispararle. Presenciar el impactante homicidio de su hijo de 31 años la ha dejado desconsolada. “Me desmayé y todo. Es demasiado… No hay vuelta atrás”, declaró al Daily News.

No se han realizado arrestos por el tiroteo ocurrido el sábado a las 8:40 a.m. en “Wash & Fold Super Laundry”, en la zona comercial Conduit Plaza cerca de Springfield Blvd. y 144th Ave. en Laurelton. Al escuchar los gritos del sospechoso la madre, quien también trabajaba en la lavandería, llamó al 911. “Para cuando llegó la policía, ya se había ido”, recordó Samuel.

La madre acababa de terminar su turno y estaba sentada en su auto cuando oyó el disparo. Lowery recibió un disparo en la sien al salir de la lavandería. Los médicos lo llevaron al Hospital Jamaica, donde falleció.

Lowery era el segundo de cinco hijos y no tenía hijos ni pareja, dijo su madre. Vivía con ella en St. Albans, a una milla y media de la lavandería. “No voy a volver a trabajar. Se acabó para mí”. No puedo ir a trabajar con optimismo sabiendo que a mi hijo le dispararon justo en frente de ese lugar”, agregó. En cuanto al asesino, dijo que espera justicia.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En octubre a Fareed Adeyi lo mataron mientras esperaba dentro de su auto frente a una lavandería cerca de su casa en El Bronx (NYC). Fue baleado por error, según la policía.