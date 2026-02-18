Repartidor inmigrante no superó el coma 3 meses después de ser golpeado por ladrones en Nueva York

Santiago Ajsac Sirin, repartidor inmigrante que quedó inconsciente tras ser golpeado durante un asalto en Midtown Manhattan (NYC), murió 3 meses después a causa de sus lesiones.

El inmigrante guatemalteco nunca se recuperó tras ser atacado por un grupo de delincuentes en la 2da Avenida cerca de 29th St. en Kips Bay alrededor de las 5:40 p.m. del 13 de julio, recordó Daily News.

Los médicos trasladaron de urgencia al hombre de 36 años al Bellevue Hospital, donde le realizaron una neurocirugía de emergencia. Allí permaneció en coma inducido y no respondió, hasta su muerte el 22 de octubre. Ahora el caso fue declarado homicidio, anunció el fin de semana el Departamento de Policía de Nueva York.

“Era un joven muy trabajador… repartidor en Manhattan”, escribió un amigo en español en un GoFundMe para recaudar fondos para la viuda de la víctima en Guatemala. “Desafortunadamente lo robaron. Intentaron quitarle su bicicleta y su dinero… Es desgarrador para mí, pero hoy soy yo, mañana podrías ser tú”, agregó.

La policía encontró a Ajsac Sirin inconsciente, con la cara hinchada y sangrando. La causa de la muerte fue un traumatismo contundente en la parte posterior de la cabeza, según fuentes policiales.

Un video de vigilancia de una tienda Target de esa esquina capturó el cruel ataque, según la fiscalía. Ajsac Sirin estaba sentado en una protección metálica para árboles afuera del negocio cuando los sospechosos Lavel Boddie, Fritzgens Delia y otros dos hombres lo rodearon, según una denuncia penal.

Boddie presuntamente golpeó a Ajsac Sirin en la cara, tirándolo hacia atrás y provocando que su cabeza cayera sobre la protección metálica para árboles. Delia luego lo golpeó en la cabeza unas siete veces mientras Boddie hurgaba en la mochila de la víctima, según la fiscalía.

Los ladrones corrieron tras golpear a Ajsac Sirin, y alguien reconoció a Delia (32) por un cartel de búsqueda, según la fiscalía. Cuatro días después del ataque, NYPD arrestó a Delia, quien vivía en un albergue a una cuadra de la escena del crimen. El 4 de agosto, poco más de dos semanas después del ataque, la policía detuvo a Boddie, también de 32 años, quien vivía en otro albergue en East Flatbush, Brooklyn.

Ambos sospechosos fueron acusados ​​de agresión e intento de robo y se encuentran en prisión preventiva en Rikers Island. Aún no está claro si la fiscalía solicitará la intensificación de los cargos tras la muerte de Ajsac Sirin. Un portavoz de la fiscalía de distrito de Manhattan afirmó que la investigación sigue en curso. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En septiembre Leobardo Hernández, mexicano padre de cuatro hijos, falleció a los 64 años tras un altercado con un presunto ladrón que intentó huir con un paquete de cervezas dentro de un supermercado Morton Williams en Manhattan (NYC).

En octubre de 2024, siete personas -cinco de ellas adolescentes- fueron acusadas por la muerte de Linver Alexander Ortiz Ponce, salvadoreño de 29 años que fue asaltado, golpeado brutalmente y baleado porque se estacionó afuera de una casa ajena en Long Island (NY).

En septiembre de 2024 Leslie Sánchez, vendedor ambulante de frutas en Grand Concourse (El Bronx), murió a los 56 años en el hospital, dos días después de recibir una golpiza con un bate durante un intento de robo, dejando tres hijos huérfanos. En marzo de 2024 el mexicano Domingo Tapia murió tras pasar siete años en coma luego de ser golpeado en una calle en Brooklyn (NYC).