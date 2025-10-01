Mexicano empleado de supermercado murió tras enfrentar a ladrón de cervezas en Nueva York

Leobardo Hernández, padre de cuatro hijos, falleció a los 64 años tras un altercado con un presunto ladrón que intentó huir con un paquete de cervezas Heineken dentro de un supermercado Morton Williams en Manhattan (NYC).

El empleado vio a un ladrón intentando robar las cervezas alrededor de las 9:15 p.m. del viernes dentro del supermercado ubicado en 917 9na Av, esquina de West 58th St, cerca de Columbus Circle, informaron la policía de Nueva York y parientes de la víctima.

Cuando Hernández confrontó al sospechoso se produjo un altercado físico y recibió un puñetazo en el pecho, cayendo tendido sobre una caja de leche dentro de la tienda, informaron sus hijos a ABC News. Mientras, el sospechoso finalmente dejó caer las cervezas, huyó con las manos vacías y no ha sido detenido.

Hernández fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde falleció a causa de sus heridas. La causa del deceso no ha sido anunciada y tampoco NYPD ha dicho si se sospecha de algún delito. Hasta ahora la autopsia indicó que tenía un ligero agrandamiento del corazón, placa y problemas de salud previos, y los investigadores están indagando si el estrés del incidente fue un factor en su muerte.

Su hijo, Henry Hernández (31), declaró al New York Post que recibió un mensaje de texto de su hermano menor informando de que su padre había sido trasladado de urgencia al hospital, pero al principio no quería pensar que fuera grave. Pero tras recibir una llamada de pánico de su hermana corrió al hospital para reunirse con el resto de su familia.

“Finalmente, terminé yendo a urgencias para reunirme con mi hermana, mi madre y mis hermanos. Me estaban esperando para que el médico nos diera la noticia”, dijo sobre el momento en que le informaron que su padre había fallecido.

El desconsolado hijo describió a su padre, quien se mudó a Estados Unidos desde México para perseguir el “sueño americano”, como el “pilar” de su familia. Trabajó en Morton Williams durante más de una década en el turno de noche mientras aceptaba otro trabajo a tiempo parcial durante el día.

“Se aseguraba de que todos estuvieran bien. Siempre cuidaba de todos, incluso de personas que ni siquiera conocía. Simplemente los cuidaba”, dijo Henry. Y agregó que su padre “ya no se sentía bien” cuando empezó su último turno el viernes 26 de septiembre. Wakefern, la corporación propietaria de Morton Williams, no ha emitido comentarios sobre el deceso de este veterano empleado.

Muchos casos similares

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (UBA, United Bodegas of America). En septiembre Gerry Hill (59) murió tras una aparente discusión en una bodega en Brooklyn (NYC).

A principios de agosto Diego Sandoval Nava (33) murió apuñalado en la bodega donde trabajaba a media tarde en Brooklyn (NYC). A mediados de julio una adolescente de 17 años fue arrestada como sospechosa de seguir a otra menor hasta una bodega en El Bronx (NYC) y apuñarla allí mortalmente en medio de una pelea. También ese mes en ese condado Pedro Cruz (27) fue arrestado como sospechoso de haberle disparado fatalmente a su amigo Víctor Bautista en medio de una pelea a la entrada de una bodega.

A principios de junio un cliente fue apuñalado varias veces y golpeado con un paraguas por una pareja mientras esperaba su comida en una bodega en El Bronx. Previamente un niño de 13 años fue arrestado como sospechoso de matar a Daoud “David” Marji cuando visitaba una bodega en ese condado donde había sido empleado. Una segunda víctima, Tania Tubón (33), también recibió un balazo en la cadera en el mismo incidente, mientras estaba acompañada de sus dos hijos menores de edad, pero logró sobrevivir.

A principios de mayo un hombre recibió un corte en la cara y un disparo en el hombro a media tarde también dentro de una bodega en El Bronx. Días antes una persona murió tras ser apuñalada seis veces por la espalda por varios atacantes tras una discusión en una bodega en Harlem (Manhattan, NYC).

En abril Jaia Cruz (24) se declaró culpable de homicidio por el apuñalamiento de un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en una bodega también en Harlem. Igualmente ese mes un joven murió y otros dos resultaron heridos en un triple apuñalamiento en una bodega en el Alto Manhattan (NYC).

En marzo de 2024 Daquan David fue arrestado como sospechoso de balear fatalmente en la cabeza a Nazim Berry, empleado de una bodega en Brooklyn (NYC), en medio de una supuesta discusión por un cigarro.

En mayo de 2024 un supuesto ladrón de cerveza murió tras ser acuchillado por el empleado de una bodega en Queens. En otro caso similar, en julio de 2022 el dominicano José Alba fue arrestado por el apuñalamiento fatal de Austin Simon (35) en una discusión por el pago de una bolsa de papas fritas. Lo absolvieron días después cuando se determinó que había actuado “en defensa propia”, en medio de una polémica por la inseguridad en las bodegas de la ciudad.

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.