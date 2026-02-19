Abren centro de educación infantil para ampliar cupos para el PreK y 3K

El 27 de febrero será la fecha límite para que los padres presenten las solicitudes para cupos de 3K y PreK. Y para ampliar la cuota de plazas, el alcalde Zohran Mamdani anunció este jueves la apertura de un Centro de Educación Infantil en el Upper East Side este otoño, que busca satisfacer la gran demanda en ese vecindario.

Tras años de retrasos, el centro –ubicado en 403 E. 65th St.– añadirá más de 130 plazas de PreK y 3K este septiembre.

“Mientras las familias de la ciudad de Nueva York esperaban ansiosamente opciones de cuidado infantil cerca de sus hogares, la administración anterior se negó a actuar ante la urgencia de esta crisis y dejó que el Centro de Preescolar y 3K del Distrito 2 permaneciera inactivo durante meses. Ya no es necesario”, declaró Mamdani, agregando que la inauguración marca el inicio del trabajo de su administración para brindar cuidado infantil universal, primero ofreciendo cuidado infantil accesible.

“En la ciudad más rica del mundo, ningún padre debería verse obligado a elegir entre criar a su hijo o conservar su trabajo”, subrayó el alcalde.

La ciudad ha estado realizando una campaña para animar a las familias de todos los condados a solicitar plazas para 3K y PreK a través de anuncios en varios idiomas, la colaboración con medios multilingües y creadores de contenido digital, y las colaboraciones con organizaciones religiosas y comunitarias.

“Todos los niños merecen acceso a una educación infantil de alta calidad, independientemente de su código postal o circunstancias”, señaló el canciller escolar, Kamar Samuels. “La educación en la primera infancia es la base del aprendizaje y el éxito a lo largo de la vida, y estamos trabajando diligentemente para ampliar el acceso en toda la ciudad para que cada familia pueda brindar a sus hijos el comienzo sólido que merecen”.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, destacó la apertura del centro como “un gran triunfo para las familias de nuestro distrito. Me alegra que finalmente estemos avanzando después de los retrasos de la administración anterior para que los niños puedan entrar por estas puertas en el otoño de 2026”.

Además, este año se ofrecerá por primera vez el programa 2K, como parte del compromiso de la Ciudad con el cuidado infantil universal y gracias a la financiación proporcionada por la gobernadora Kathy Hochul.

Detalles

Los padres pueden obtener mayor información:

Pueden visitar las páginas web https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k o en https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k

Pueden llamar al 718-935-2009 (de lunes a viernes, 8 a.m. –6 p.m.)

O enviar un correo electrónico a ESEnrollment@schools.nyc.gov