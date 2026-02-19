Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 19 al 25 de febrero

Molotov en el Palladium Times Square

La icónica banda mexicana de rock Molotov llega a Nueva York este viernes 20 de febrero como parte de su gira “Molotov 30th Aniversario”, con un concierto explosivo en el Palladium Times Square (1515 Broadway). Reconocidos por su energía en el escenario, letras provocadoras y una potente fusión de rock, rap y funk, Molotov promete una noche cargada de clásicos que han marcado generaciones y nuevos temas que mantienen vigente su sonido irreverente. Una cita imperdible para los fans del rock en español que quieran vivir una velada intensa en el corazón de Times Square. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.palladiumtimessquare.com.

Foto: Cortesía Omar Torres Crédito: Omar Torres | Getty Images

Celebre el Año del Caballo en Bryant Park

El Bank of America Winter Village at Bryant Park invita a dar la bienvenida al Año del Caballo, este sábado 21 de febrero, con una animada celebración del Año Nuevo Lunar llena de actividades gratuitas para toda la familia. El parque se transformará en un destino festivo con música, danza, cuentacuentos y talleres interactivos. Entre las actividades destacadas se encuentran el Winter Storytime with Cali Co Cat, una hora de cuentos y música para niños; manualidades temáticas del Año del Caballo y una vibrante presentación de danza y música a cargo del New York Chinese Cultural Center. En el Rink Deck, los visitantes podrán escribir sus deseos para el nuevo año en el Wishing Tree, conocer y tomarse fotos con los leones del NYCCC y disfrutar de una energética Danza del León. Desde las 10:30 am. Gratis. Más información: https://bryantpark.org.

Foto: Angelito Jusay Lores

“Argentina’s Tango After Dark” llega a Newark

El espectáculo internacional Argentina’s Tango After Dark debuta en Nueva Jersey este sábado 21 de febrero, con una única función en el Victoria Theater at New Jersey Performing Arts Center (1 Center Street, Newark). Directamente desde Argentina, esta experiencia teatral combina música en vivo inspirada en el legado de Astor Piazzolla, coreografías impactantes y la fuerza seductora del tango en su máxima expresión. El campeón mundial Germán Cornejo encabeza una compañía de 10 bailarines de talla internacional en un montaje que fusiona tradición y sofisticación contemporánea.Una noche apasionada e inolvidable para los amantes del tango. A las 7:30 pm. Para boletos, visite: https://www.njpac.org/event/tango-after-dark.

Foto: NJPAC

Tributo a Johnny Pacheco en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts presenta “Tribute to Johnny Pacheco”, una noche de ritmo y celebración dedicada al legado del legendario flautista y arreglista Johnny Pacheco (foto). El concierto, que se realizará en el campus de Lehman College/CUNY (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx), este sábado 21 de febrero, rendirá homenaje al artista que ayudó a definir la era dorada de la salsa y a llevar los ritmos afrocaribeños a escenarios de todo el mundo, consolidando la música latina como un lenguaje global vibrante. La velada contará con músicos estelares, entre ellos Bobby Valentín, Nicky Marrero, Alfredo de la Fe, Jimmy Bosch y Eddie Montalvo. En las voces estarán Hermán Olivera, conocido como “El Sonero Mayor”, junto a Ray Viera, Jorge Maldonado y ANOVA. También participarán El Tumbao Añejo y La Charanga con Karen Joseph, Anthony Rivera y Pucho Alamo, bajo la dirección musical de Oscar Hernández. La noche será conducida por Nando Albericci. Una cita imperdible para los amantes de la salsa que quieran celebrar la música y el legado de “El Maestro”. A las 8:00 pm. Para más información y boletos: https://www.lehmancenter.org/events/tribute-to-el-maestro.

Foto: Cortesía Lehman Center

Año Nuevo Lunar en el Lincoln Center

Este domingo 22 de febrero, de 11:00 am a 3:00 pm, el Lincoln Center for the Performing Arts invita a niños, jóvenes y familias a celebrar el Año del Caballo con una jornada festiva en el David Geffen Hall del Lincoln Center (10 Lincoln Center Plaza). Por tercer año consecutivo, el público podrá disfrutar de la Tai Look Lion Dance Company con su tradicional Danza del León. La programación también incluye los sonidos de la música tradicional coreana de Insun Park & Generals, además de una sesión de cuentacuentos para toda la familia. Habrá actividades prácticas de arte y manualidades en colaboración con el Shanghai Museum, así como propuestas gastronómicas asiáticas. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Bullerengue colombiano en El Bronx

Este domingo 22 de febrero a las 3:00 pm, el Sunday Salon del Bronx Music Hall ( 438 East 163rd Street) se llena de ritmo con Rueda de Oro, una experiencia participativa dedicada al bullerengue colombiano. Organizado por Juan Ospina (Pulpo de Oro), junto a los maestros y líderes de la comunidad musical caribeña de acceso libre Rueda de Oro, el encuentro invita al público a aprender los ritmos y pasos básicos de este género tradicional y luego sumarse a la rueda ?el círculo colectivo donde música y danza se viven en comunidad. Además de la celebración musical, habrá un mercado con artesanos, creando un espacio festivo que combina tradición, movimiento y cultura caribeña. Más información: https://bronxmusichall.org.

Foto: Cortesía

Regresa la “Kids’ Night on Broadway”

Como parte de la temporada teatral de invierno en Nueva York, The Broadway League celebrará su nueva edición de la “Kids’ Night on Broadway”, que se celebrará el martes 24 de febrero. El programa permite que menores de 18 años asistan gratis a una función de Broadway al estar acompañados por un adulto con boleto pagado.Participan 18 producciones, entre ellas: Aladdin, Hamilton, The Lion King, Wicked, Harry Potter and the Cursed Child, Chicago, Moulin Rouge! The Musical, MJ, Buena Vista Social Club y Stranger Things: The First Shadow. La celebración incluye actividades especiales en los teatros, como charlas con el elenco, sing-alongs y proyectos artísticos. Más información y boletos en KidsNightonBroadway.com.

Foto: Henry McGee/Broadway League

Diversidad culinaria en “Evening of Fine Food”

Conocido por su vibrante mezcla de culturas, Queens volverá a mostrar su riqueza gastronómica el martes 24 de febrero durante la 30ª edición anual de la “Evening of Fine Food”, organizada por Queens Centers for Progress (QCP). El evento se llevará a cabo en la Terrace on the Park (52-11 111th Street, Corona), donde los invitados podrán degustar platillos de muchos de los mejores restaurantes del condado, así como propuestas de reconocidos productores de bebidas del área. La velada tiene un propósito solidario: recaudar fondos para apoyar los programas y servicios de QCP, que benefician a más de 1,200 personas con discapacidades del desarrollo. De 6:30 a 9:30 pm. Más información y boletos: https://fundraise.givesmart.com.