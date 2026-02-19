ID Studio Theater abre un “Hotel de Vagabundos” para celebrar su 25 aniversario

En el sur de El Bronx, donde las historias migrantes laten en cada esquina, una compañía ha dedicado un cuarto de siglo a convertir esas vivencias en teatro. Este 2026 celebra 25 años de trayectoria con una temporada especial bajo el lema “Where Art Meets Community”, una declaración que resume su esencia. La conmemoración arranca con “Hotel de Vagabundos”, en el marco del Mes de la Historia Afroamericana e incluye tres producciones dentro de TeatroFest NYC 2026.

Fundada en 2001 e incorporada formalmente en 2005, la organización ha desarrollado más de 25 montajes originales bilingües y numerosos talleres comunitarios. Su propuesta no se limita al escenario. Integra a vecinos, estudiantes y artistas en procesos creativos que dialogan con la identidad, la memoria y la justicia social. Es un teatro que nace de la experiencia inmigrante y que, durante 25 años, ha apostado por contarla con profundidad, humanidad y compromiso.

Una historia ambientada en Harlem

Ahora, del 20 al 22 de febrero y del 24 al 26 de abril, el escenario del 311 East 140th Street, en el sur de El Bronx, se transformará en una pensión del Harlem de los años cuarenta. Allí, durante aproximadamente 65 minutos y en inglés, “Hotel de Vagabundos” sumergirá al público en una historia marcada por la sospecha, el miedo y la dignidad. La puesta en escena forma parte del Mes de la Historia Afroamericana y también de TeatroFest NYC 2026, organizado por la Alliance of Teatros Latinos NY.

La obra abre la puerta de una casa de huéspedes donde conviven inmigrantes que llegaron a Nueva York persiguiendo oportunidades. Comparten habitaciones estrechas, ilusiones y la tensión constante de saberse observados en una ciudad que promete progreso, pero impone fronteras invisibles. Todo cambia cuando una acusación sacude la frágil estabilidad del lugar. Uno de los residentes enfrenta la posibilidad de una ejecución y, entre pasillos y susurros, la comunidad deberá decidir si guarda silencio o se une para buscar la verdad.

El escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella escribió Hotel de Vagabundos en 1956 desde la experiencia viva de haber sido inmigrante en Nueva York. Foto: Nicole Fernández

Más que un drama de época, la historia respira actualidad. La segregación racial, la criminalización del inmigrante negro, la identidad afrolatina y el mito del sueño americano atraviesan cada escena. Sin embargo, también emerge algo más profundo: la solidaridad que nace cuando la injusticia deja de ser abstracta y toca la puerta propia. En ese hotel, lo que está en juego no es solo la inocencia de un hombre, sino la dignidad colectiva de quienes han sido históricamente señalados.

Una voz afrolatina pionera

Cuando el escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella escribió Hotel de Vagabundos en 1956, lo hizo desde la experiencia viva de haber sido inmigrante en Nueva York. Su mirada no idealiza la ciudad; la observa con crudeza y humanidad, dejando constancia de una presencia afrolatina que pocas veces quedó registrada en el teatro de la época.

Décadas después, ese eco regresa a El Bronx con la traducción de Everett Dixon y la adaptación y dirección de Germán Jaramillo, acompañadas por la música de Pablo Mayor y las actuaciones de Gilberto Gabriel, Frank Rodríguez y Michael William. Presentarla durante el Mes de la Historia Afroamericana convierte la función en algo más que una obra: es un acto de memoria que amplía el relato afro estadounidense e incorpora, con nombre propio, la historia de la diáspora latina en la ciudad.

La obra se presenta en el marco del Mes de la Historia Afroamericana. Foto: Nicole Fernández

Un aniversario con proyección

En 25 años, la compañía ha tejido puentes entre El Bronx y América Latina, África y Europa, llevando su teatro a universidades, festivales internacionales, escuelas, centros correccionales y espacios comunitarios, y colaborando con organizaciones como CaringKind, Make the Road NY y la New York Public Library. En 2024 participó en el XIV Simposio Internacional Jorge Isaacs en la Université Cheikh Anta Diop, en Senegal, ampliando su alcance internacional.

En 2026 se integra oficialmente a la Alliance of Teatros Latinos NY y forma parte de TeatroFest NYC 2026, que se desarrollará del 27 de febrero al 3 de mayo en tres condados y presentará más de 20 producciones latinas en la ciudad.

En un contexto de debates migratorios y recortes culturales, su aniversario es también una afirmación: las historias inmigrantes y afrolatinas son parte esencial de la memoria de la ciudad.

La temporada continuará con ¡ARSENIO!, inspirado en el legado de Arsenio Rodríguez, y con PETRA, una propuesta inmersiva sobre violencia estructural y vida íntima.