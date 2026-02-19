Investigan una nota que dejó Anne Burrell antes de morir

La investigación sobre la muerte de Anne Burrell sumó nuevos detalles tras la divulgación de un reporte policial que confirma la existencia de una nota de despedida encontrada en su casa de Brooklyn.

El documento estaba fechado la misma mañana del fallecimiento y fue descrito como relevante para entender el estado emocional de la reconocida estrella de Food Network.

Según el informe obtenido por “People”, la nota no estaba sola. Sobre la cama del dormitorio principal también había varias entradas de diario con contenido suicida, hallazgo que coincide con la declaración que su esposo, Stuart Claxton, entregó a las autoridades. El reporte menciona que él notó algo fuera de lugar ese día: “La cama estaba hecha, lo cual no era habitual”.

Al no encontrar a Burrell en la habitación, Claxton la buscó hasta hallarla en el baño, inconsciente y rodeada de una gran cantidad de pastillas de venta libre. En su testimonio aseguró que “Anne nunca había intentado suicidarse ni lo había mencionado”, y subrayó: “No había señales de que haría algo así”.

Lo que establecieron los informes oficiales

Los servicios de emergencia acudieron al llamado al 911, pero sólo pudieron confirmar la muerte de la chef la mañana del 17 de junio de 2025. Cinco semanas después, el forense de la ciudad estableció que Burrell falleció por “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina”.

Aunque la policía encontró cerca de cien pastillas de distintos tipos junto al cuerpo, en las primeras horas no se pudo determinar si todas formaban parte del cuadro que la llevó a la muerte. La información agudizó el desconcierto entre colegas y seguidores, quienes recordaban publicaciones recientes de la chef en Instagram donde se le veía tranquila y sonriente.

La reacción de Food Network fue inmediata. Una representante del canal envió un mensaje público a los seguidores de Burrell: “Anne fue una persona y un talento culinario extraordinario enseñando, compitiendo y siempre compartiendo la importancia de la comida en su vida y la alegría que puede traer una comida deliciosa. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y admiradores de Anne en este momento de tremenda pérdida”.

Una figura mediática con una historia compleja

El contraste llegó con el testimonio de una amiga de la chef, citada por Page Six, quien aseguró: “Sé que de algún modo luchaba, desde que estuvo en televisión, y se encaminaba a ser una chef famosa”. También comentó que “sentí que no era completamente feliz. Las personas con grandes personalidades a veces ocultan cosas”.

Antes de convertirse en figura televisiva, Burrell se formó en Asti, Italia, y trabajó en restaurantes emblemáticos de Nueva York como Felidia y Savoy. Su llegada a la pantalla se dio junto a Mario Batali, primero en Italian Wine Merchants y luego como sous chef en Iron Chef America.

Con el tiempo se consolidó como mentora de Worst Cooks in America, donde participó en 27 temporadas. Su último trabajo en la franquicia, “Worst Cooks in America: Talented and Terrible”, se emitió tras su muerte.

