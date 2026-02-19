Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 19 de febrero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 19 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 19 de febrero

Los números ganadores son: 01 02 03 04 12 15 22 25 31 34 36 37 39 43 48 51 52 67 68 78

Números ganadores de Numbers del jueves 19 de febrero

Combinación mediodía: 05 00 01

Combinación noche: 07 06 08

Números ganadores de Win 4 del jueves 19 de febrero

Combinación mediodía: 06 09 00 03

Combinación noche: 02 02 09 04

Números ganadores de Take 5 del jueves 19 de febrero

Combinación mediodía: 07 08 23 28 34

Combinación noche: 06 22 29 35 37

Números ganadores de Cash4Life del jueves 19 de febrero

Los números ganadores son: 51 54 57 59 60

Recomendaciones para incrementar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque existen algunas formas de conseguir aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, ayuda mucho hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al elegir los números que vas a jugar.

Tras esto, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial contar con un presupuesto que se pueda seguir. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría causar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

