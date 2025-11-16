James Pickens Jr., protagonista de ‘Grey’s Anatomy’, fue diagnosticado con cáncer de próstata

Recientemente, el actor estadounidense James Pickens Jr. dio una entrevista a ‘Black Health Matters’ en la que habló sobre el cáncer de próstata con el que fue diagnosticado.

La entrevista la dio al mismo tiempo que están estrenando la temporada 22 de ‘Grey’s Anatomy’, la exitosa serie de televisión de la que Pickens Jr. ha sido parte desde su estreno en 2005.

El actor de 73 años, dijo: “No es el tipo de noticia que nadie quiere escuchar, pero para ser honesto”, pero aclaró que “el cáncer de próstata ha sido hereditario en mi familia”.

Además de la experiencia ficticia que tiene el actor con enfermedades de este tipo por interpretar al doctor Richard Webber durante 20 años, también tiene la experiencia real de su familia y eso lo hace, incluso, sentir más tranquilo.

“Tengo un primo hermano de 90 años, que de hecho todavía vive, y él la tuvo. Su hijo la tiene, un par de sus hermanos la tuvieron. Que yo sepa, nadie ha fallecido a causa de ella”, contó Pickens Jr. en ‘Black Health Matters’.

Como tenía referencia de sus familiares con la enfermedad, Pickens Jr. confesó que “Empecé a hacerme mi examen físico anual hace 34 años y comencé a hacerme la prueba del PSA cuando tenía 41. Ahora tengo 73”.

Por eso, fue diagnosticado en una etapa temprana de la enfermedad a inicios de este año. “Mi urólogo me dijo: ‘Como fuiste tan diligente con ese aspecto de tu salud, te benefició. Pudimos detectarlo tan pronto porque te estaban haciendo pruebas’”, dijo.

Incluso, la enfermedad ahora ha pasado a ser parte de la serie, pues en el último episodio emitido de la temporada 22 de ‘Grey’s Anatomy’ Richard Webber ha confesado a la doctora Miranda Bailey, personaje interpretado por Chandra Wilson, que tiene cáncer, aunque no ha especificado cuál es.

Sigue leyendo:

• ‘Thriller’ de Michael Jackson regresa al top 10 del Billboard Hot 100

• La película biográfica de Bruce Springsteen hace referencia a su mansión en Hollywood Hills

• Robert Pattinson confirma que es parte de ‘Dune: Part Three’