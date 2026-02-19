Ni ladrillo ni concreto: por qué en EE.UU. prefieren construir casas con madera

Aunque Estados Unidos es un país que enfrenta desastres naturales. como incendios forestales en el oeste, huracanes en el Atlántico (de junio a noviembre), tornados en el centro y fuertes nevadas en el norte, la madera continúa siendo el material más utilizado para construir casas. ¿Por qué?

Una de las razones responde a las raíces históricas: desde la llegada de los colonos europeos, primero los españoles y luego los ingleses, la madera fue el recurso más abundante y accesible en gran parte del territorio. Estados Unidos cuenta con extensas zonas boscosas, especialmente en regiones del noreste y noroeste, lo que facilitó el desarrollo de una industria maderera sólida.

Con el tiempo se convirtió en una práctica tradicional, que además era accesible económica. Según publica el diaro español AS, hubo una técnica de construcción conocida como wood framing (entramado de madera), que permitió levantar viviendas de manera rápida y eficiente. Esto fue fundamental en periodos de expansión territorial.

La madera continúa siendo un material versátil, accesible y barato

Levantar una casa con estructura de madera suele requerir menos tiempo que hacerlo con concreto o ladrillo, un beneficio que muchos valoran al momento de construir.

Además, el mercado estadounidense ofrece modelos prefabricados y kits de construcción que reducen costos y simplifican el proceso. Esto facilita que desarrolladores inmobiliarios construyan barrios completos en plazos cortos.

Asimismo, el factor económico suele ser determinante en muchos casos. La madera reduce los costos de producción y transporte, en comparación con otros materiales más pesados.

Aunque la madera es combustible, las normas de construcción actuales exigen tratamientos ignífugos y sistemas de seguridad contra incendios. Crédito: FOTOGRIN | Shutterstock

Otro beneficio llamativo son las costumbres sociales de Estados Unidos. Por ejemplo, muchas familias cambian de vivienda varias veces a lo largo de su vida por motivos laborales o personales. En este sentido, construir casas más rápidas y económicas facilita esta dinámica.

Y por último: los impuestos. En algunos estados y condados, las propiedades construidas con materiales más costosos, como ladrillo u hormigón, pueden tener un mayor valor fiscal, lo que impacta en el monto de los impuestos a la propiedad. Por el contrario, las viviendas de madera pueden implicar cargas fiscales menores.

¿Son seguras las casas de madera?

Aunque la madera es combustible, las normas de construcción actuales exigen tratamientos ignífugos y sistemas de seguridad contra incendios. Además, se trata de un material flexible, capaz de absorber movimientos, lo que puede resultar favorable ante sismos de baja intensidad.

En zonas propensas a tornados o huracanes fuertes, muchas viviendas cuentan con sótanos o refugios reforzados con concreto para mayor protección.

Otro punto a favor es la reparación. Si la estructura de una casa sufre daños parciales, arreglarla suele ser más rápido y menos costoso que en una casa de mampostería.

Y cuando se trata de riesgos, la vulnerabilidad al fuego, la humedad o las plagas son los enemigos de cualquier vivienda de madera, sobre todo si no se mantiene adecuadamente.

Te puede interesar:

· Una ganga: no podrás creer cuánto cuesta la casa prefabricada más vendida en Amazon

· Cómo detectar humedad en las paredes de tu casa: este truco nunca falla

· Las casas en los árboles que están marcando tendencia en la arquitectura