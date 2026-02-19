Revelan nuevos detalles sobre muerte de madre e hija halladas en hotel de Las Vegas: Tawnia McGeehan y Addilyn Smith

La muerte de Tawnia McGeehan y su hija Addilyn Smith, de 11 años, en una habitación del Hotel & Casino Rio en Las Vegas, continúa bajo investigación mientras salen a la luz nuevos detalles sobre el entorno familiar y posibles mensajes que habrían afectado el estado de ánimo de la mujer.

El hallazgo se registró el pasado domingo 15 de febrero, las autoridades indicaron que Tawnia se quitó la vida, mientras se investiga si fue homicidio el caso de la menor.

Mensajes contra Tawnia McGeehan

De acuerdo con The New York Post, Connie McGeehan, madre de Tawnia, afirmó que su nieta había tenido conflictos con otras integrantes de su equipo de porristas y que la situación se agravó semanas antes de su muerte. Señaló que algunas madres responsabilizaban a Addilyn de la expulsión de otra integrante y enviaban mensajes crueles a Tawnia.

Una fuente cercana al equipo Utah Xtreme Cheer (UXC) confirmó al mismo medio que recientemente hubo un enfrentamiento entre Tawnia y otras madres en la sala de espera de un entrenamiento. Kory Uyetake, propietario del equipo, reconoció que existieron intercambios entre la mujer y otras madres, aunque indicó que tras un viaje a Nevada todo parecía normal.

Disputa legal por la custodia de Addilyn Smith

La mujer reveló que Tawnia McGeehan tenía un conflicto legal con su expareja Bradley Smith, padre de la menor, ya que tuvo una prolongada disputa judicial por la custodia de Addilyn. El proceso inició en 2015 con el divorcio en Utah y concluyó dos años después en el Tribunal del Cuarto Distrito del Condado deUtah.

En mayo de 2020, un tribunal ordenó a la madre comparecer por presuntamente no cubrir costos de seguro y negarle tiempo de crianza al padre. En diciembre de ese año, la custodia física exclusiva fue otorgada temporalmente al padre, tras preocupaciones judiciales sobre posibles conductas de alienación parental o violencia doméstica frente a la niña.

En 2021, McGeehan solicitó una orden de restricción temporal para recibir visitas supervisadas y denunció que la madrastra grababa los intercambios de custodia, en contra de un acuerdo judicial. En 2024, la sentencia se modificó para establecer custodia legal y física compartida en semanas alternas, con intercambios realizados en la escuela durante el ciclo escolar y en el Departamento de Policía de Herriman durante vacaciones. No hay registro de cambios posteriores a esa orden.

Investigan muerte de Tawnia McGeehan y Addilyn Smith

Según KUTV, Bradley Smith registra antecedentes por conducir bajo la influencia en 2023, infracciones de tránsito, un cargo de allanamiento en 2013 que fue desestimado y gravámenes por manutención infantil.

El medio News 3 Las Vegas informó que, antes del hallazgo de los cuerpos, el padre habría solicitado a la policía una verificación de bienestar.

La Oficina del Forense del Condado Clark determinó que la muerte de Tawnia McGeehan fue un suicidio, mientras que la causa del fallecimiento de Addilyn permanece pendiente. El caso sigue bajo investigación por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

