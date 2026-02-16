Madre mató a tiros a su hija y luego se quitó la vida en un hotel de Las Vegas

Autoridades en Las Vegas, Nevada, confirmaron el hallazgo de dos personas fallecidas en una habitación del Rio Hotel & Casino el pasado domingo. Las investigaciones preliminares apuntan a que una madre de aproximadamente 30 años disparó contra su hija antes de quitarse la vida.

El descubrimiento de los cuerpos ocurrió luego de que ambas se ausentaran de una competencia de porristas programada en la ciudad. Según el informe policial, junto a los restos se encontró una aparente nota de suicidio, informó New York Post.

Los detectives de homicidios estiman que los disparos se produjeron durante la noche del sábado, aunque la habitación no fue revisada hasta el día siguiente al notar la incomparecencia de las víctimas.

Identificación de las víctimas

Aunque la policía de Las Vegas no ha emitido un comunicado oficial con los nombres, el equipo Utah Xtreme Cheer identificó a la menor como Addi Smith, residente de Salt Lake City, y a su madre como Tawnia McGeehan. La organización deportiva había reportado previamente la desaparición de ambas en redes sociales tras perder contacto con ellas antes del inicio de la competencia en “Sin City”.

“Con el corazón más pesado, compartimos la devastadora noticia de que nuestra dulce atleta Addi ha fallecido”, manifestó la organización. Asimismo, añadieron: “Estamos completamente desconsolados. No hay palabras que le hagan justicia a la situación. Ella era inmensamente querida y siempre será parte de la familia UXC”, señaló el equipo Utah Xtreme Cheer en una declaración oficial.

La policía confirmó que madre e hija se encontraban en Las Vegas específicamente para participar en el encuentro de animadoras. Hasta el momento, el contenido de la nota hallada en la escena no ha sido revelado y los detectives de la división de homicidios continúan trabajando para esclarecer los motivos y detalles cronológicos del evento.

