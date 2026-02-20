Clima de hoy en Nueva York para este viernes 20 de febrero

¿Qué ropa deberías usar para salir este viernes en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 28ºF (-2ºC) de máxima y 28ºF (-2ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 90% durante el día y del 20% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 14% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:44 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:36 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros. Las temperaturas variarán entre los 34 y los 46 grados Fahrenheit (1 y 8ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 45% por la tarde y 5% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.