Corte Suprema cancela aranceles de Trump, quien aplicó argumentos de seguridad nacional

La Corte Suprema aplicó un serio revés al gobierno del presidente Donald Trump al suspender sus aranceles universales, bajo argumentos de seguridad nacional, dejando a un lado al Congreso en su determinación.

El argumento es que el presidente Trump implementó una política no permitida por una ley de 1977 llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió el juez presidente John Roberts.