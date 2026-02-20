window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Corte Suprema cancela aranceles de Trump, quien aplicó argumentos de seguridad nacional

La mayoría de los jueces está en contra del argumento de Trump de utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional

La Corte Suprema detiene plan de Trump sobre aranceles.

La Corte Suprema detiene plan de Trump sobre aranceles. Crédito: J. Scott Applewhite - Archivo | AP

Avatar de Jesús García

Por  Jesús García

La Corte Suprema aplicó un serio revés al gobierno del presidente Donald Trump al suspender sus aranceles universales, bajo argumentos de seguridad nacional, dejando a un lado al Congreso en su determinación.

El argumento es que el presidente Trump implementó una política no permitida por una ley de 1977 llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió el juez presidente John Roberts.

En esta nota

Donald Trump aranceles Corte Suprema de Justicia
