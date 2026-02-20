Elena Rose brilla en Premio Lo Nuestro 2026 con una piel fresca y luminosa

La alfombra de Premio Lo Nuestro 2026 fue testigo de uno de los looks más radiantes de la noche. La protagonista: Elena Rose, quien se destacó como una de las máximas nominadas gracias a su primer álbum, Bendito Verano. Pero más allá del vestido, el peinado y el maquillaje, hubo un detalle que marcó la diferencia: una piel fresca, hidratada y naturalmente luminosa.

“Estos premios son muy importantes para mí, ya que vengo de sacar mi primer álbum Bendito Verano, con el cual estoy nominada, y que Neutrogena quisiera acompañarme en este proceso es algo que agradezco con el corazón”, compartió la artista. “Al ser un evento tan largo —desde los ensayos, la alfombra, entrevistas y hasta la ceremonia— es muy importante para mí cuidar que mi piel se vea hidratada y fresca todo el tiempo”.

La marca Neutrogena y el maquillista Antony Suares fueron los encargados del look. Bernardo García-Salgado, @mr.bgarcia

Para lograrlo, Elena confió plenamente en su maquillista y amigo cercano, Antony Suarez, quien diseñó un look que resaltara su esencia natural.

“Trabajar con Elena es algo que disfruto mucho. Para su look en Premio Lo Nuestro quisimos buscar un atuendo donde se sintiera libre, y una piel fresca y natural con la luz que la caracteriza”, explicó.

El paso a paso detrás de su glow

El equipo inició con el lavado del cabello, apostando por un peinado suelto, natural y con ligeras ondas definidas que enmarcaran el rostro sin restarle protagonismo a la piel.

Para la preparación del cutis, el primer paso fue limpiar el rostro cuidadosamente. Después, aplicaron el Neutrogena Evenly Clear Clarifying Spray, ideal para purificar y refrescar tanto la cara como el cuerpo. Su fórmula con ácido hipocloroso lo convierte en un aliado especialmente eficaz para pieles con tendencia al acné, ayudando a mantener la piel equilibrada incluso durante jornadas largas y demandantes.

La clave del look fue la hidratación estratégica. Antony utilizó el Neutrogena Evenly Clear Acne Gel Moisturizer como si fuera un primer.

“No hay nada mejor que preparar la zona donde maquillaremos cuidando que esté lo más hidratada posible para lograr un look con brillo natural”, explicó.

El tono rosado “petal pink” fue el elegido para las mejillas. Foto: Bernardo García-Salgado, @mr.bgarcia

Para aportar un toque saludable, eligieron el tono “petal pink” del Neutrogena Healthy Glow Blush Stick, un rubor en crema que Antony aplicó en las mejillas y difuminó cuidadosamente con brocha para lograr un acabado uniforme y fresco. El resultado: un rubor natural que parecía nacer desde dentro de la piel.

En los labios, el favorito de Elena: el Neutrogena Hydro Boost Lip Oil en tono “petal pop”. Gracias a su fórmula con ácido hialurónico, no solo aportó color y brillo, sino también hidratación profunda y un efecto de mayor volumen que se mantuvo intacto durante toda la noche.

“Me sentí muy feliz con mi look final. Fue simplemente mágico para un día tan especial en Premio Lo Nuestro. Tanto mi vestido, como mi peinado y maquillaje. No puedo estar más agradecida con Dios de poder vivir esto en mi carrera. Todo ha sido por y para mis guerreros de la luz que han confiado en mí desde el primer día. Que la música siga siendo el instrumento con el que podamos conectar, ser y sentir como comunidad. Los quiero”, expresó la cantante.