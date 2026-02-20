window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Sabías que el huevo es la proteína más completa que puedes desayunar?

El huevo es una proteína de alto valor biológico; aprende a preparar huevos de forma creativa y saludable. Recetas prácticas y tips de cocción

omposición artística de huevos en diferentes cocciones: un huevo hervido a la mitad, un omelet esponjoso y huevos revueltos con vegetales sobre una mesa rústica.

El huevo: la proteína más versátil de tu cocina. Con solo 70 calorías por unidad, es el aliado perfecto para tu nutrición diaria. Descubre cómo transformarlo de aburrido a extraordinario con estas técnicas. Crédito: Shutterstock

Por  Miyeilis Flores

El huevo es una proteína completa rica en aminoácidos esenciales. Cada unidad (talla mediana) aporta aproximadamente 6 gramos de proteína de alto valor biológico, pero la duda frecuente es cómo integrarlo de forma creativa a nuestra alimentación diaria sin aburrirse de comerlos siempre de la misma forma.

Más allá de los clásicos huevos revueltos o fritos, existen diversas maneras de aprovechar este alimento versátil. Como hemos mencionado en entregas anteriores, la forma más saludable de consumirlo es hervido o revuelto, evitando el uso de aceites de semillas refinados.

Formas deliciosas y prácticas de incluir los huevos en la dieta

A continuación, recetas que puedes preparar en pocos minutos, con un alto índice de saciedad y un gran aporte nutricional.

1. Huevos cremosos (Egg Salad)

Esta es una opción ideal para quienes tienen una vida ajetreada y poco tiempo para la cocina.

  • Preparación: En una olla pequeña, coloca dos huevos y cocínalos por 10 minutos.
  • Tip de textura: La suavidad dependerá del tiempo; si prefieres la yema blanda, cocina por 6 minutos; si la prefieres firme, extiende el tiempo a 12 minutos.
  • Procedimiento: Al terminar, pásalos por agua fría con hielo para facilitar el pelado. En un bol, tritura los huevos con un tenedor y agrega cilantro picadito, una cucharada de yogur griego (o yogur natural/mayonesa) y una pizca de sal.

Esta crema deliciosa es perfecta para rellenar arepas, sándwiches o acompañar tostadas integrales. En Estados Unidos, esta ensalada es muy famosa y suele incluir un toque de mostaza para realzar el sabor.

2. Huevo hervido: El aliado del ayuno

Cuatro huevos hervidos cortados por la mitad con la yema perfecta .
El huevo hervido es la opción más limpia y rápida para romper el ayuno sin picos de insulina.
Crédito: Shutterstock

Las personas que practican el ayuno intermitente suelen elegir la proteína para su primera comida. Solo necesitas sancocharlos, enfriarlos y consumirlos directamente acompañados de una infusión, té o café. Es un “pre-desayuno” o desayuno ligero, rápido y efectivo para mantener los niveles de energía estables.

3. Omelet

Omelet de huevo doblado relleno de pechuga de pavo y queso derretido en un plato blanco con decorado de hojas verdes.
Volumen inteligente: Un omelet bien cargado de proteína te mantiene saciado por más tiempo con un control calórico total.
Crédito: Shutterstock

El omelet es un clásico que admite cualquier combinación. Para una opción más completa, puedes prepararlo con pechuga de pavo y queso bajo en grasa. Es la técnica ideal para quienes buscan un desayuno voluminoso pero controlado en calorías.

4. Huevos revueltos o “Perico”

Plato de huevos revueltos con sofrito de tomate y cebolla servidos con una arepa de maíz tradicional.
: El clásico “Perico” venezolano aporta antioxidantes gracias al tomate y la cebolla sofritos.
Crédito: Shutterstock

Esta preparación es un pilar de la gastronomía en Venezuela. Consiste en hacer un sofrito de cebolla y tomate con un toque de mantequilla, para luego incorporar los huevos.

  • Variantes: Según la región, se le puede añadir un chorrito de leche para mayor cremosidad, trozos de queso o cilantro fresco.
  • Acompañamiento: Tradicionalmente, se sirve con arepa, aunque también funciona perfectamente solo, con una loncha de queso a la plancha o jamón.

La clave: variedad y saciedad

El éxito de una alimentación saludable se basa en la elección de alimentos que generen saciedad y aporten los nutrientes necesarios para mantener la energía constante durante el día.

Variar las recetas es fundamental; aunque dos huevos sancochados aportan la proteína necesaria, la creatividad evita la monotonía y permite que el hábito se mantenga de forma permanente. Recuerda que también puedes incluirlo en sopas, en la masa de tus arepas o incluso en recetas de repostería saludable.

