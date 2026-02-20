¿Sabías que el huevo es la proteína más completa que puedes desayunar?

El huevo es una proteína completa rica en aminoácidos esenciales. Cada unidad (talla mediana) aporta aproximadamente 6 gramos de proteína de alto valor biológico, pero la duda frecuente es cómo integrarlo de forma creativa a nuestra alimentación diaria sin aburrirse de comerlos siempre de la misma forma.

Más allá de los clásicos huevos revueltos o fritos, existen diversas maneras de aprovechar este alimento versátil. Como hemos mencionado en entregas anteriores, la forma más saludable de consumirlo es hervido o revuelto, evitando el uso de aceites de semillas refinados.

Formas deliciosas y prácticas de incluir los huevos en la dieta

A continuación, recetas que puedes preparar en pocos minutos, con un alto índice de saciedad y un gran aporte nutricional.

1. Huevos cremosos (Egg Salad)

Esta es una opción ideal para quienes tienen una vida ajetreada y poco tiempo para la cocina.

Preparación: En una olla pequeña, coloca dos huevos y cocínalos por 10 minutos.

Tip de textura: La suavidad dependerá del tiempo; si prefieres la yema blanda, cocina por 6 minutos; si la prefieres firme, extiende el tiempo a 12 minutos.

Procedimiento: Al terminar, pásalos por agua fría con hielo para facilitar el pelado. En un bol, tritura los huevos con un tenedor y agrega cilantro picadito, una cucharada de yogur griego (o yogur natural/mayonesa) y una pizca de sal.

Esta crema deliciosa es perfecta para rellenar arepas, sándwiches o acompañar tostadas integrales. En Estados Unidos, esta ensalada es muy famosa y suele incluir un toque de mostaza para realzar el sabor.

2. Huevo hervido: El aliado del ayuno

El huevo hervido es la opción más limpia y rápida para romper el ayuno sin picos de insulina. Crédito: Shutterstock

Las personas que practican el ayuno intermitente suelen elegir la proteína para su primera comida. Solo necesitas sancocharlos, enfriarlos y consumirlos directamente acompañados de una infusión, té o café. Es un “pre-desayuno” o desayuno ligero, rápido y efectivo para mantener los niveles de energía estables.

3. Omelet

Volumen inteligente: Un omelet bien cargado de proteína te mantiene saciado por más tiempo con un control calórico total. Crédito: Shutterstock

El omelet es un clásico que admite cualquier combinación. Para una opción más completa, puedes prepararlo con pechuga de pavo y queso bajo en grasa. Es la técnica ideal para quienes buscan un desayuno voluminoso pero controlado en calorías.

4. Huevos revueltos o “Perico”

: El clásico “Perico” venezolano aporta antioxidantes gracias al tomate y la cebolla sofritos. Crédito: Shutterstock

Esta preparación es un pilar de la gastronomía en Venezuela. Consiste en hacer un sofrito de cebolla y tomate con un toque de mantequilla, para luego incorporar los huevos.

Variantes: Según la región, se le puede añadir un chorrito de leche para mayor cremosidad, trozos de queso o cilantro fresco.

Acompañamiento: Tradicionalmente, se sirve con arepa, aunque también funciona perfectamente solo, con una loncha de queso a la plancha o jamón.

La clave: variedad y saciedad

El éxito de una alimentación saludable se basa en la elección de alimentos que generen saciedad y aporten los nutrientes necesarios para mantener la energía constante durante el día.

Variar las recetas es fundamental; aunque dos huevos sancochados aportan la proteína necesaria, la creatividad evita la monotonía y permite que el hábito se mantenga de forma permanente. Recuerda que también puedes incluirlo en sopas, en la masa de tus arepas o incluso en recetas de repostería saludable.

