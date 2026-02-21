Chicago: el tiempo para hoy sábado 21 de febrero

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 21 de febrero.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 37 grados Fahrenheit (3ºC) y una mínima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC) .

La probabilidad de lluvia es del 1 durante el día y del 88 a lo largo de la noche. Luego, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 9.32 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:38 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:31 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de alguna precipitación aislada.. ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 67% por la mañana, 19% por la tarde y 67% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

