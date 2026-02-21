“House of the Dragon” sorprende con su tercera temporada

“House of the Dragon“ se convirtió en una de las producciones más comentadas de los últimos años, en parte por la forma en que retomó el universo de Poniente y por ubicarse décadas antes de lo narrado en “Game of Thrones”, cuando aún faltaba mucho para el nacimiento de Daenerys Targaryen.

Desde su primera temporada, la serie atrapó al público con una puesta en escena contundente y una narrativa que revivió la tensión política de la casa Targaryen.

La despedida de su tanda inicial, emitida el 23 de octubre de 2022, marcó el inicio de la sangrienta “Danza de los Dragones”. Entre episodios cargados de tensión y decisiones que dividieron a la familia más poderosa del continente, quedó claro que la historia avanzaría hacia un choque imposible de contener.

El tráiler confirma batallas, dragones y un estreno cercano

La segunda temporada, que cerró el 4 de agosto de 2024, dejó opiniones divididas. Aunque mantuvo altos niveles de expectativa, parte de la audiencia expresó inconformidad por giros en la trama y ajustes en la construcción de algunos personajes, lo que reavivó discusiones en redes sociales y espacios especializados.

Ahora, el inesperado tráiler oficial de la tercera temporada confirmó lo que muchos especulaban. De acuerdo con las imágenes, el estreno se daría en junio de 2026 y abriría paso a una de las batallas más esperadas de la “Danza de Dragones”. Tras los tensos encuentros entre Rhaynera y Alicent, los bandos levantan sus pendones y se preparan para una guerra que será inevitable.

El adelanto muestra nuevos dragones, muertes que tomarán por sorpresa y enfrentamientos crudos. También mantiene la mirada sobre las figuras femeninas que mueven la historia, una línea que vuelve a destacar el trabajo de Emma D’Arcy y Olivia Cooke, quienes encabezan esta etapa del relato.

Entre los rostros que reaparecen se reconocen a Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Fabian Frankel, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell y Phia Saban, quienes consolidan la columna vertebral del reparto.

Confirmación sobre el futuro de la serie

Mientras crece la expectativa por la nueva temporada, llegó una noticia importante sobre el futuro de la producción. Casey Bloys, CEO de HBO, confirmó que la historia cerrará definitivamente con una cuarta temporada, descartando así las versiones que apuntaban a cinco o incluso seis entregas.

De acuerdo con lo que se ha conocido, esta decisión estaría influenciada por tensiones creativas entre George R. R. Martin, autor de las novelas que sirven como base de la serie, y Ryan Condal, responsable de llevar este universo a la pantalla. Esta diferencia de criterios habría marcado de antemano el destino del proyecto y su duración total.

Sigue leyendo:

Conoce el fenómeno “Heated Rivalry” que conquistó al público

Tráiler y estreno de Bridgerton 4, parte 2, en Netflix

Steve Carell encabeza la nueva comedia de HBO Max, “Rooster”