Steve Carell encabeza la nueva comedia de HBO Max, “Rooster”

Un escritor que jamás imaginó quedarse atrapado en la rutina universitaria termina desmontando su propia vida mientras intenta salvar la de su hija. Esa es la vibra que impulsa “Rooster”, la nueva apuesta de comedia que HBO Max estrenará el domingo 8 de marzo y que tiene a Steve Carell al frente del elenco.

La serie, que también podrá verse en HBO, llegará con lanzamientos semanales a lo largo de diez episodios. En el reparto acompañan a Carell nombres como Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai.

Detrás del proyecto está Warner Bros. Television, bajo la guía de los co-showrunners Bill Lawrence y Matt Tarses, acompañados en la producción ejecutiva por Jeff Ingold, Liza Katzer, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen, Anthony King, David Hyman y el propio Carell.

Un autor que admira a su propio personaje

En el centro de la historia está Greg Russo (Carell), un escritor que se refugia en el humor para compensar su propio complejo de inferioridad. Su creación literaria más conocida es “Rooster”, un protagonista tan seguro de sí mismo que Greg desearía parecerse más a él.

“Aunque escribe libros muy divertidos, tiene un cierto complejo de inferioridad cuando se le compara con autores ‘de verdad’”, explicó Tarses al medio “The Hollywood Reporter”. Esa frase marca el tono de una comedia que mezcla heridas familiares, orgullo intelectual y un campus donde nada se mantiene en calma por mucho tiempo.

La razón por la que Greg termina en la universidad es completamente personal. Su hija, profesora del campus, descubre que su esposo (interpretado por Dunster) la engañaba con una estudiante de posgrado y, en un impulso devastador, le quema la casa.

Greg llega sólo para dar una charla, pero acaba pactando con el decano, interpretado por John C. McGinley, quedarse como profesor invitado con tal de que su hija conserve su empleo.

Humor entre padres e hijas

Lawrence detalló que la serie nace de experiencias reales compartidas entre los creadores: “La serie en sí se basa, al menos vagamente, en el hecho de que Matt, Steve y yo tenemos una relación muy estrecha con nuestras hijas, que son jóvenes adultas. Esa relación es complicada porque quieres protegerlas, cuando en realidad, en cierto modo, te estás protegiendo a ti mismo”, dijo.

También reveló la curiosidad que detonó el tono del proyecto: “Queríamos imaginar cómo sería introducir a un escritor, un hombre ordinario, en la vida claustrofóbica de su hija en una pequeña universidad de artes liberales en el Este (de Estados Unidos)”.

Para Carell, no hizo falta pensarlo dos veces: “Leí el guion y fue uno de los mejores pilotos de comedia que he leído, punto”, afirmó. Su entusiasmo anticipa una serie que combina humor incómodo, vínculos tensos y ese tipo de caos emocional que funciona mejor cuando el protagonista está muy lejos de su zona de confort.

