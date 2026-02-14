Tráiler y estreno de Bridgerton 4, parte 2, en Netflix

El universo de la alta sociedad londinense vuelve a la escena con la parte 2 de la cuarta temporada de “Bridgerton”, que ya tiene tráiler oficial y fecha de llegada a Netflix.

El avance recupera el punto exacto donde quedó la historia entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), cuya conexión tensó la primera mitad de la temporada.

La entrega anterior cerró con una escena que incendió el debate entre fans porque, tras semanas de acercamientos, Benedict lanzó una propuesta inesperada en la escalera de la casa familiar. “¿Serías mi amante?”. La pregunta sorprendió en demasía, mientras Sophie escapaba sin responder, atrapada entre su deseo y una vida marcada por la desigualdad.

Benedict y Sophie, frente a un choque que ya no pueden evitar

El nuevo tráiler confirma que la segunda parte retomará la historia justo después de ese momento. El adelanto muestra a ambos lidiando con emociones que los superan y con un sistema de normas sociales que, lejos de ceder, se vuelve más opresivo: “Esta tal vez no sea la historia que esperaríamos para Benedict. Es un Benedict muy diferente el que vemos en la parte 2”, dijo Luke Thompson a “Tudum”.

Sophie aparece con una determinación distinta porque ha logrado trabajo tras ser expulsada de su hogar y teme repetir los ciclos que siempre han perjudicado a quienes provienen de la servidumbre.

Para ella, aceptar a Benedict no es sólo rendirse al amor, sino exponerse a una estructura que históricamente la ha dejado al margen.

Él, en paralelo, enfrenta un conflicto que podría fracturar los cimientos de su familia. Violet Bridgerton lo advierte sin rodeos en el tráiler que amar a una criada puede significar su exclusión total del Ton y de su propia casa. “¡Ya he tenido suficiente de las exigencias de la sociedad!”, grita Benedict en una de las escenas más tensas del adelanto.

Más dilemas familiares y nuevos aliados

Aunque la relación entre Benedict y Sophie domina la narrativa, la parte 2 amplía el foco hacia otros frentes. Anthony y Kate regresan de la India para aconsejar al hermano menor, ahora acompañados por su bebé, el heredero del vizcondado. Sophie, por su parte, encuentra un inesperado apoyo en Alfie, un lacayo que la alienta a dejar entrar una vida distinta a la de la supervivencia constante.

También hay decisiones importantes para otras figuras de la familia Bridgerton. Violet se enfrenta a un dilema que la serie había pospuesto durante años, dejar de ser sólo el sostén emocional del clan para, finalmente, buscar lo que desea para sí misma.

“Ha pasado gran parte de su vida siendo el ancla emocional de su familia. Esto es que finalmente se permita pedir lo que quiere”, señaló Brownell a Netflix Tudum.

Y, como si la tensión fuera poca, continúa la incógnita de Lady Danbury, decidida a abandonar el “Ton” para volver a su hogar ancestral, aunque todavía atada por la influencia de la reina Charlotte.

Como ya se sabe, la temporada 4 de “Bridgerton” está dividida en dos bloques de cuatro episodios. La parte 2 llegará el 26 de febrero a Netflix.

