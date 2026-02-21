Más sanciones y supervisión a los empleadores de NYC que no respeten el tiempo libre de sus trabajadores

Los empleadores pequeños, medianos y corporativos, por igual, que no sigan los nuevos esquemas de otorgar tiempo libre para sus trabajadores, podrían empezar a sentir el peso de sanciones municipales en sus negocios.

La Ciudad de Nueva York anunció nuevas medidas para reforzar Ley de Tiempo Libre Protegido, anteriormente conocida como la Ley de Licencia Pagada por Seguridad y Enfermedad, lo cual incluye advertencias de cumplimiento enviadas a 56,000 empleadores, incluyendo a todos los restaurantes, además de una nueva estrategia basada en datos, para garantizar que los trabajadores puedan usar el tiempo que la ley les garantiza.

El Departamento de Protección al Trabajador y al Consumidor (DCWP) está entregando a los empleadores una herramienta de autoauditoría para que revisen su propio cumplimiento y estará analizando los datos de tiempo libre, para detectar centros de trabajo con posibles prácticas ilegales.

Esta agencia municipal clasificará como posibles infractores a los negocios donde menos del 50% de los empleados haya utilizado algún tiempo libre protegido pagado durante el año anterior.

Con vigencia a partir de este próximo domingo 22 de febrero de 2026, esta norma bajo el paraguas de la Ley Local 145 exige que los patrones pongan a disposición inmediatamente 32 horas adicionales de tiempo libre, protegido no remunerado, al momento de la contratación y nuevamente el primer día de cada año calendario.

Esta actualización protege a los empleados de medidas disciplinarias si han utilizado su saldo de tiempo protegido pagado.

Sanciones económicas

Los empleadores que violen la ley, deberán pagar compensaciones y enfrentar sanciones civiles que oscilan entre $250 y $2,500 por empleado, además del pago retroactivo correspondiente.

Por ejemplo, un empleador con 100 empleados podría adeudar $300,000 por violaciones durante tres años, divididos equitativamente entre compensación a empleados y sanciones civiles. Las violaciones posteriores pueden resultar en multas de hasta $1,000 por empleado, por año.

“Tenemos algunas de las leyes de tiempo libre protegido más sólidas del país. Ahora son aún más fuertes. Esto marca una gran diferencia para los trabajadores neoyorquinos que enfrentan una emergencia de cuidado infantil o cualquier otra situación”, dijo Sam Levine, comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York (DCWP).

Este anuncio se realizó en Angelo’s Deli en Maspeth, donde el alcalde Zohram Mamdani, se reunió con 12 trabajadores de Amazon, organizados con los Teamsters, para una conversación informal sobre la realidad de tomar tiempo libre en lugares de trabajo de bajos salarios y alta presión.

“Los neoyorquinos no deberían tener que elegir entre cumplir con su trabajo y cuidar a su familia, proteger su seguridad o mantener su vivienda segura”, acotó el alcalde Mamdani.

Esta actualización normativa también amplía las razones por las cuales los empleados pueden usar el tiempo libre protegido para incluir: cuidar a un hijo, incluidos los días feriados escolares y las interrupciones del cuidado infantil, cuidar a un familiar o miembro del hogar con una discapacidad, asistir a citas o audiencias relacionadas con beneficios o vivienda, permanecer en casa durante emergencias públicas declaradas por el gobierno, como tormentas de nieve o apagones y atender necesidades relacionadas con violencia en el lugar de trabajo.

Herramientas para empleadores:

El DCWP alienta a los empleadores a realizar autoauditorías y eliminar barreras ilegales al uso de este beneficio. La agencia ha creado un Rastreador de Cumplimiento de Uso de Tiempo Libre Protegido, disponible en nyc.gov/dcwp.

Entre las violaciones comunes que pueden conducir a tasas bajas de uso se incluyen:

No ofrecer el beneficio de tiempo libre protegido

Políticas escritas inexistentes o insuficientes

Sistemas de administración ilegales

Políticas de control de ausencias que disciplinan a trabajadores por avisos de última hora o por no llamar/no presentarse

Restricciones ilegales al uso de licencia por enfermedad

Trabajadores deben saber:

Como aconseja el DCWP en un comunicado los empleadores deben proporcionar notificación escrita de los derechos de los trabajadores al Tiempo Libre Protegido y a la licencia prenatal pagada.

El aviso anticipado solo puede exigirse para usos previsibles, como citas médicas programadas o audiencias judiciales.

Los trabajadores no tienen que dar aviso previo para necesidades inesperadas, incluyendo enfermedad o interrupciones del cuidado infantil, y no están obligados a revelar detalles sobre el motivo por el cual usaron la licencia.

La documentación solo puede requerirse después de cuatro o más días laborales consecutivos de ausencia.

En resumen:

40 0 56 horas de tiempo libre protegido al año deben gozar por ley la mayoría de los empleados al año.

de tiempo libre protegido al año deben gozar por ley la mayoría de los empleados al año. 32 horas de tiempo libre protegido no remunerado desde el inicio de su empleo es obligatorio.

de tiempo libre protegido no remunerado desde el inicio de su empleo es obligatorio. 20 horas de licencia prenatal remunerada, además del tiempo libre protegido, deben proporcionar los empleados.





