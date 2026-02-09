Alcaldía promueve programa NYC Free Tax Prep

Llegó la temporada de impuestos y la administración Mamdani no solo está haciendo un llamado a neoyorquinos de bajos recursos a que no se conviertan en víctima de fraude sino que además recordó que quienes tienen ingresos bajos o medios que podrán llenar susdeclaraciones de impuestos totalmente gratis con ayuda de la Ciudad.

El mandatario aseguró que el programa de ayuda para la preparación de impuestos, que ofrecen opciones tanto presenciales como virtuales, y que están disponibles en varios idiomas, apoya a los contribuyentes a través de organizaciones en toda la ciudad. Asimismo, hay personal capacitado para colaborar en las instalaciones de NYC Health + Hospitals y MetroPlusHealth.

“Los neoyorquinos no deberían tener que pasar por un calvario ni pagar tarifas exorbitantes solo para presentar sus impuestos”, comentó el burgomaestre, quien recalcó que este año, estas iniciativas de ayuda se complementarán con una mayor vigilancia contra las prácticas engañosas en el sector de los preparadores de impuestos para garantizar la protección de los neoyorquinos.

“A través de NYC Free Tax Prep, nuestra administración está trabajando en conjunto con diferentes agencias para lograr precisamente eso: ayudar a los neoyorquinos a presentar sus impuestos de forma gratuita, recibir los reembolsos de impuestos que les corresponden y evitar tarifas ocultas y estafas fiscales”, agregó Mamdani.

El programa NYC Free Tax Prep está disponible para cualquier persona que viva o trabaje en la ciudad de Nueva York y que gane $97,000 dólares o menos al año y presente su declaración como familia, o para quienes ganen $68,000 dólares o menos al año y presenten su declaración como individuos o parejas sin dependientes. Por ello se estima que la mitad de los neoyorquinos son elegibles para el programa.

“Los servicios ya están disponibles en más de 140 centros del Programa de Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos (VITA) y del Programa de Asesoramiento Fiscal para Personas Mayores (TCE) en toda la ciudad”, aseguró la administración Municipal. “Los voluntarios están capacitados para brindar asistencia a los contribuyentes con preguntas sobre la gestión de la deuda de préstamos estudiantiles”.

Para conocer dónde recibir el apoyo de un profesional para llenar las declaraciones de impuestos, que deben presentarse antes del 15 de abril, las persona sinteresadas pueden llamar al 311 o visitar la página nyc.gov/TaxPrep y usar el mapa interactivo del DCWP para encontrar el centro de preparación de impuestos gratuito más cerca de su domicilio o un centros de NYC Health + Hospitals y MetroPlusHealth.

Las atutoridades municipales advierten también que este año combinarán el programa de preparación de impuestos gratuito con el cumplimiento de normativas entre los preparadores de impuestos privados para proteger los neoyorquinos de tarifas injustas, pagos excesivos, préstamos fraudulentos y otras actividades corporativas engañosas, por lo que habrá mayores inspecciones.

De acuerdo a datos de la Ciudad, el año pasado más de 110,000 neoyorquinos se beneficiaron del programa de ayuda a través de NYC Free Tax Prep, lo que en promedio ayudó a cada familia a ahorrar $346 dólares y un total de aproximadamente $38.2 millones de dólares en toda la ciudad.