Chicago: el tiempo para hoy domingo 22 de febrero

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 22 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de máxima y los 19 grados Fahrenheit (-7ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 14ºF (-10ºC) de máxima y 14ºF (-10ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 67 durante el día y del 24 durante la noche. Luego, se esperan cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 19.88 mph de máxima en el día y los 19.88 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:37 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:32 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 28 grados Fahrenheit (-2ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 25 (-4 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 9% por la mañana, 5% por la tarde y 9% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día.