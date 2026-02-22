Conectando a los neoyorquinos hispanohablantes con la atención de salud mental que necesitan

Uno de mis pacientes, un hombre mayor latino/hispano, expresó que por mucho tiempo había internalizado la presión de ser un «hombre fuerte» y un «proveedor fuerte» que no podía compartir sus sentimientos por miedo a ser percibido como alguien débil. Entonces, en una terapia de grupo para hombres hispanohablantes, habló de sus sentimientos en un espacio seguro y comprensivo.

Las barreras lingüísticas y culturales a menudo imposibilitan que los pacientes hispanohablantes en los Estados Unidos reciban la atención médica que necesitan. Esto es especialmente cierto cuando consideramos el estigma que rodea a la salud mental, así como también las barreras estructurales que hacen que el acceso a la atención sea difícil para las comunidades minoritarias. Ahora, en Maimonides Health en Brooklyn, estamos abordando esas barreras de frente, con un programa ambulatorio de salud mental específico para adultos y niños latinos/hispanohablantes; un espacio seguro donde los pacientes se sienten realmente vistos, escuchados y apoyados.

Mi identidad como mujer latina siempre ha sido algo crucial en el trabajo que quiero hacer. Crecí en Puerto Rico, en un hogar hispanohablante y asistí a la escuela de medicina de la Universidad de Columbia. Durante mi residencia de psiquiatría en Yale, hice un mapeo de los servicios de salud conductual para latinos/hispanos en todo el país y participé de la Clínica Hispana en el Centro de Salud Mental de Connecticut. Me uní al equipo de Maimonides en agosto del 2024. También soy miembro de la junta de la Sociedad Estadounidense de Psiquiatría Hispana.

Estoy decidida a garantizar que las personas latinas y otras personas hispanohablantes puedan recibir la atención de salud mental que necesitan y que merecen, en su propio idioma y de parte de proveedores que entiendan sus culturas. He sido testigo en innumerables ocasiones de la diferencia que implica tener un proveedor que pueda entender y apreciar el rol de las cuestiones tales como la religión, la familia, el trauma inmigratorio, etc. La cultura desempeña un gran rol en la forma en que las personas atraviesan los desafíos de salud mental.

En el estado de Nueva York, el 58 % de las personas blancas recibe la atención de salud mental que necesita, pero solo el 39 % de los latinos lo hace. En la ciudad de Nueva York, mientras que se informan porcentajes similares de latinos y no latinos que necesitan pero no reciben tratamientos de salud mental, son más los latinos (8 %), particularmente los puertorriqueños (12 %) y los latinos nacidos en Estados Unidos (11 %), que informan sentir estrés psicológico grave que los adultos no latinos (5 %).

El español es el principal idioma hablado en el 14.6% de los hogares de Brooklyn. Solo en el último año, los servicios ambulatorios de psiquiatría de Maimonides atendieron a entre 600 y 700 adultos y jóvenes hispanohablantes que buscaban ayuda para problemas de salud mental tales como ansiedad y depresión. Ese número aumenta cuando sumamos a las personas que se acercaron a través de otras especialidades o a través del Departamento de Emergencias.

Cuando me uní a Maimonides, rápidamente noté el beneficio de crear un equipo para brindar servicio a los pacientes hispanohablantes. Hoy, soy uno de los 14 proveedores en un equipo dedicado de La Clinica que brinda apoyo a nuestros pacientes y donde nos apoyamos entre nosotros; psiquiatras que prescriben medicamentos, terapistas, y gestores de casos. La mayoría del equipo se identifica como hispano o latino y todos hablamos español. Todos nuestros servicios y recursos están en español, lo que incluye las terapias de grupo para hombres y mujeres. Los pacientes nos cuentan casi a diario que se sienten vistos, comprendidos y libres de compartir hasta bromas y comidas.

Durante mucho tiempo, los neoyorquinos hispanohablantes han tenido opciones muy limitadas de atención de salud mental que sean receptivas con su cultura. La Clinica en Maimonides es parte de la solución. Si crees que tú o alguien que conoces podría beneficiarse de la ayuda que ofrecemos, llama a la Clínica de Acceso Rápido de Maimonides al 718-283-7800 para solicitar un turno de admisión. Los costos no deberían ser una preocupación; Maimonides es un orgulloso proveedor de la red de asistencia (safety-net) y estamos honrados de brindar servicio a los neoyorquinos, sin importar cuál sea su situación respecto al seguro médico. Para aquellos pacientes que tengan dificultades para asistir a visitas recurrentes, se podrá realizar una admisión presencial y luego sesiones virtuales.

Mejoremos juntos.

La Dra. Bárbara Trejo-Ortega es psiquiatra que brinda atención en Maimonides Health y directora de La Clínica