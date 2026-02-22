DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry y afectará los controles en aeropuertos estadounidenses

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos determinó la interrupción de los servicios de TSA PreCheck y Global Entry en el marco del cierre de la agencia federal encabezada por Kristi Noem, según información difundida por el diario Washington Post.

Un portavoz del DHS comunicó de manera oficial que la suspensión de ambos programas de facilitación de viajes entrará en vigor este domingo 22 de febrero.

La restricción en las operaciones de seguridad aeroportuaria comenzó a partir de las 6:00 a.m., hora del Este, afectando a miles de pasajeros que utilizan estos sistemas de verificación acelerada en las terminales del país.

Funcionamiento de los programas

TSA PreCheck y Global Entry representan las principales iniciativas de “viajero confiable” del gobierno estadounidense para agilizar los controles en los aeropuertos. El sistema TSA PreCheck permite a los pasajeros aprobados completar revisiones de seguridad con mayor rapidez en vuelos nacionales, evitando la necesidad de quitarse los zapatos o el cinturón, así como de extraer dispositivos electrónicos de su equipaje de mano.

Por otro lado, el programa Global Entry tiene como objetivo simplificar el proceso de ingreso a los Estados Unidos desde destinos internacionales. El sistema utiliza módulos automatizados de migración para reducir los tiempos de espera y, de manera adicional, otorga a sus miembros todos los beneficios correspondientes a TSA PreCheck.

Requisitos y situación administrativa actual

Para formar parte de cualquiera de estas dos iniciativas de seguridad, los ciudadanos deben completar previamente una solicitud formal, superar un proceso estricto de verificación de antecedentes y realizar el pago de una cuota establecida por el gobierno, informó Univisión Noticias.

Debido al cierre administrativo de la agencia que lidera Noem, el procesamiento de estos trámites y la disponibilidad de los carriles de seguridad preferenciales quedan suspendidos temporalmente.

La medida impacta directamente en la logística de los aeropuertos, ya que estos programas están diseñados específicamente para que los viajeros puedan moverse con mayor velocidad a través de los filtros de seguridad y los puntos de control migratorio.

