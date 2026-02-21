Trump retira apoyo a congresista republicano tras voto contra su agenda arancelaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este sábado su respaldo a un congresista republicano de cara a las elecciones de medio término, después de que el legislador votara a favor de una resolución contraria a su agenda arancelaria.

La decisión se produce tras el revés que sufrió esa política cuando la Corte Suprema falló en contra de parte de los gravámenes impuestos por el mandatario.

El representante por Colorado Jeff Hurd se convierte así en uno de los primeros afectados por el descontento del presidente, luego de que el máximo tribunal invalidara este viernes una parte de las tarifas establecidas por la Casa Blanca.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que, “ante la falta de apoyo, en particular a los aranceles increíblemente exitosos, retiré mi respaldo” al congresista que representa el Tercer Distrito de Colorado.

Hurd integró el grupo de seis republicanos de la Cámara de Representantes que se unieron a los demócratas para aprobar una resolución que anulaba los aranceles impuestos por Trump a Canadá.

El legislador, de 46 años y elegido en 2024 para su primer mandato, defendió su voto al subrayar que la Constitución otorga al Congreso la autoridad principal para regular el comercio exterior y sostuvo que las tarifas perjudicaban a personas y empresas de Colorado.

“Retirar un respaldo es una decisión difícil para mí. Solo lo he hecho una vez. Sin embargo, estas son las decisiones que debemos tomar para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, escribió Trump.

En el mismo mensaje, el presidente anunció su apoyo a Hope Scheppelman, veterana de la Marina y enfermera, quien desafía a Hurd en las primarias republicanas.

Horas después, Trump elevó al 15% el nuevo arancel general a las importaciones de todos los países, aprobado el viernes, y señaló que el gravamen entra en vigor de inmediato.

