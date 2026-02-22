Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 22 de febrero de 2026

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 22 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 22 de febrero

Los números ganadores son: 05 12 19 29 32 35 45 53 54 55 57 58 61 64 67 68 72 73 76 80

Números ganadores de Numbers del domingo 22 de febrero

Combinación mediodía: 06 05 03

Combinación noche: 00 05 03

Números ganadores de Win 4 del domingo 22 de febrero

Combinación mediodía: 09 08 03 07

Combinación noche: 08 06 08 06

Números ganadores de Take 5 del domingo 22 de febrero

Combinación mediodía: 15 29 30 33 38

Combinación noche: 14 25 27 31 32

Recomendaciones para aumentar tus opciones de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay varios trucos para mejorar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es muy útil investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al seleccionar los números que vas a jugar.

En segundo lugar, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja establecer un presupuesto que seguir fielmente. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no impide que puedas participar en la Lotería de Nueva York: solo necesitas ser mayor de 18 años.

