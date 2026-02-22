Nueva York: el tiempo para hoy domingo 22 de febrero

¿Qué ropa usar para salir a las calles de Nueva York este domingo? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de máxima y los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sabemos que ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 75% durante el día y del 98% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 36% en el transcurso del día y del 36% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 12.43 mph durante la primera mitad del día y los 21.75 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:41 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:39 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá cielos cubiertos con alguna precipitación aislada. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 36 grados Fahrenheit (-5 y 2 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 90% por la mañana, 8% por la tarde y 90% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.