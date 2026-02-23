Acacia Network: Una red multiestatal de servicios vitales

Desde hace más de medio siglo, Acacia Network y sus muchas organizaciones afiliadas se dedican a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades desatendidas de la Ciudad de Nueva York y regiones vecinas. Esta agencia, que forma parte de nuestra Hispanic Federation, presta servicios bilingües y culturalmente adecuados a más de 150,000 personas de diversas edades y niveles de desarrollo en cuatro estados continentales y Puerto Rico.

“Somos una organización sin fines de lucro”, explica Gabriela González, Vicepresidenta Superior de Asuntos Externos de Acacia, “orientada a prestar servicios a las comunidades vulnerables en las áreas de salud primaria, vivienda, servicios de salud mental y adicción, desarrollo económico y arte y cultura, entre otras”.

Por medio de su Casa de Salud, la red de centros de atención primaria presta servicios de salud a envejecientes, niñas y niños, y mujeres; así como servicios de odontología, gastroenterología, manejo de las enfermedades crónicas y el dolor, podiatría, salud mental y tratamiento psiquiátrico. Además, ofrece asistencia en materia de nutrición, manejo de casos e inscripción en seguros de salud.

“En el área de la educación”, agrega González, “brindamos servicios que van desde la edad preescolar hasta los estudiantes de kindergarten hasta cuarto año. Nuestros tres centros preescolares, que están ubicados en el Bronx, se enfocan en preparar de la mejor manera posible a nuestros pequeñines, desde los tres a los cinco años, para comenzar su carrera escolar una vez lleguen a kindergarten. Con respecto a los más grandecitos, Acacia opera a través de nuestra afilada ACDP, la Asociación Comunitaria de Dominicanos Progresistas, una red robusta de programas para después de clases y escuelas comunitarias en el Bronx y Manhattan”.

La agencia también desarrolla y maneja proyectos de vivienda económica tanto en la Ciudad de Nueva York como en el resto del estado. En la ciudad propiamente, Acacia administra miles de unidades de vivienda asequibles que albergan desde individuos y familias de escasos recursos hasta proyectos de viviendas para seniors o personas de la tercera edad, e individuos con algún tipo de discapacidad que necesiten apoyo en su vida cotidiana.

Siempre hablando de nuestra ciudad, Acacia Network es también uno de los mayores proveedores de vivienda transicional y ayuda a individuos y familias en más de 50 refugios. Además de atender las necesidades habitacionales de más de 7,000 personas (incluyendo a 2,500 familias con niños y 2,000 adultos solteros), les provee servicios vitales, como la gestión de casos con trabajadores sociales, el acceso a la atención primaria, y asistencia laboral.

“Nuestro modelo de atención integrada garantiza que los individuos y familias atendidos en nuestros refugios puedan beneficiarse de nuestro completo continuo de servicios”, termina diciendo Gabriela Gozález. “Nuestro objetivo consiste en ayudar a que individuos y familias recuperar la estabilidad para que puedan disfrutar de una vivienda permanente y asequible, y alcanzar metas personales de calidad de vida”.

En una columna futura les contaré sobre los demás servicios que ofrece esta importante agencia de la Hispanic Federation. Pero si quieren más información en lo inmediato, pueden consultar el sitio Web de Acacia Network.

Y si quieren saber más sobre nuestra organización, nuestras causas, iniciativas y otras agencias miembros, sígannos en Facebook e Instagram, visiten el sitio Web de la Hispanic Federation, o llamen al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros nuestro 36to aniversario! ¡Hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation