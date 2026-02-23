Caldo de pollo y mantequilla: El método de un chef para un arroz perfecto

El arroz es uno de los alimentos más populares del mundo. Es muy sencillo de preparar y, por su versatilidad, es el contorno ideal para proteínas, vegetales y más. Sin embargo, para lograr una textura sedosa y con sabor excepcional, hay dos ingredientes que son clave: el caldo de pollo y la mantequilla.

El reconocido cocinero mexicano José Ramón Castillo revela sus mejores secretos para un arroz cremoso y explica una sencilla, pero efectiva técnica para lograr un resultado profesional.

La técnica: Lavado, sellado y cremosidad

El truco está, según Castillo, en un buen lavado, el sellado y el toque secreto de mantequilla. Con pasos sencillos se logra un arroz brillante. La combinación de mantequilla, maíz tierno y apio picado eleva este básico a otro nivel de exquisitez.

El arroz blanco no es solo una guarnición; es un ejercicio de control de almidón y temperatura. Lo que hace que esta receta funcione es:

El lavado: Al eliminar el exceso de almidón superficial, evitamos que el arroz se bata o quede “mazacotudo”. Buscamos granos independientes .

Al eliminar el superficial, evitamos que el arroz se bata o quede “mazacotudo”. Buscamos . El sellado: Al saltear el arroz con el aceite y la mantequilla antes de añadir el líquido, “impermeabilizamos” el exterior del grano, lo que ayuda a que mantenga su estructura .

Al saltear el arroz con el y la antes de añadir el líquido, “impermeabilizamos” el exterior del grano, lo que ayuda a que mantenga su . El sabor: El uso de apio y maíz no solo aporta texturas, sino que eleva el perfil nutricional con fibra y vitaminas, rompiendo la monotonía del carbohidrato simple.

Secretos del Chef para un éxito garantizado

Para que tu arroz quede siempre de diez, recuerda no moverlo una vez que hayas añadido el caldo de pollo; si lo manipulas mucho durante la cocción, romperás el grano y soltará almidón, arruinando la textura.

Es fundamental que el secado del arroz tras el lavado sea total para que, al entrar en contacto con el aceite caliente, se sofría y no se vaporice prematuramente. Finalmente, el tiempo de reposo es el paso más importante: permite que la humedad se distribuya uniformemente y el grano termine de inflarse por completo.

Ingredientes necesarios

1 taza de arroz de grano largo .

. 3 dientes de ajo laminados finamente.

laminados finamente. 1/4 de cebolla blanca picada finamente.

picada finamente. 550 ml (aprox. 2 tazas y un poco más) de caldo de pollo de buena calidad.

de buena calidad. 100 g de apio picado.

picado. 110 g de maíz desgranado (natural o de lata bien escurrido).

(natural o de lata bien escurrido). 2 cucharadas de aceite de oliva .

. 60 g de mantequilla sin sal para aportar cremosidad .

para aportar . 1 ramillete de cilantro fresco para aromatizar.

para aromatizar. 1 cucharada de sal (ajustar al gusto).

Paso a paso de la preparación

Limpieza del grano: Comenzamos colocando el arroz en una jarra con agua y removiendo suavemente para que suelte el almidón; este proceso se debe repetir unas tres o cuatro veces, pasando el arroz por un colador y renovando el agua hasta que esta salga cristalina. Luego, déjalo secar perfectamente en el colador. Sofrito aromático: Mientras el arroz pierde humedad, picamos la cebolla, el apio y laminamos los ajos con precisión. En una sartén profunda o cacerola con el aceite bien caliente, procedemos a saltear primero la cebolla, seguida del ajo laminado y el apio, integrando después el elote desgranado. El sellado clave: Añadimos el arroz ya seco y lo salteamos con el resto de los ingredientes, asegurándonos de que cada grano se cubra de materia grasa para sellar su poro antes de verter el caldo de pollo caliente. Cocción controlada: Una vez que el líquido esté en la olla y hayamos rectificado la sal, colocamos el ramillete de cilantro encima y cocinamos a fuego alto durante diez minutos. El toque final: Pasado este tiempo, bajamos la flama al mínimo, añadimos la mantequilla para dar ese toque untuoso, tapamos la cacerola y dejamos cocinar por cinco minutos más. Reposo: Finalmente, apagamos el fuego y dejamos reposar el arroz tapado para que los sabores se asienten y la textura sea perfecta antes de servir esta chulada.

