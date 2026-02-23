Hongo de transmisión sexual genera alerta en EE.UU.: síntomas y prevención

La vigilancia de las enfermedades de transmisión sexual (ITS) en Estados Unidos agregó en 2026 un capítulo inesperado: un brote de una infección fúngica de transmisión sexual causada por el hongo Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII), detectado primero en Nueva York y ahora con más de 30 casos confirmados o sospechosos en el área metropolitana de Minnesota, según autoridades sanitarias estatales.

Los expertos describen este cluster como el brote más grande conocido de este tipo en el país y han emitido alertas a profesionales de la salud y al público para reforzar la vigilancia y el diagnóstico temprano.

El hongo TMVII puede provocar lesiones circulares e inflamadas en la piel y ha sido detectado en brotes recientes en EE.UU. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El TMVII se diferencia de las ITS bacterianas clásicas como la clamidia o la gonorrea porque es un hongo dermatófito que puede transmitirse por contacto piel con piel durante el sexo, produciendo lesiones cutáneas persistentes y a veces dolorosas que pueden confundirse con otras afecciones dermatológicas.

Qué es el hongo TMVII y por qué preocupa

Trichophyton mentagrophytes es un hongo que suele causar infecciones superficiales de la piel llamadas tiñas o “ringworm”. Habitualmente se transmite por contacto directo con la piel o con objetos contaminados, pero el genotipo VII ha demostrado su capacidad de transmitirse mediante contacto sexual, lo que lo convierte en una de las pocas ITS fungales identificadas en humanos.

Las autoridades de Minnesota señalaron que estos casos se han documentado desde julio de 2025 en la zona de las Twin Cities y que, aunque el número de casos continúa siendo limitado en comparación con otras ITS, su patrón de transmisión y la posibilidad de confusión con otras enfermedades de la piel obligan a un mayor escrutinio clínico y epidemiológico.

Además, según informes del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y estudios previos, el primer caso documentado en Estados Unidos se registró en junio de 2024 en Nueva York, cuando un hombre presentó lesiones en genitales, glúteos y extremidades tras viajes internacionales y relaciones sexuales, lo que llevó a alertar sobre esta infección emergente.

Síntomas del hongo: cómo se manifiesta el “hongo sexual”

Los síntomas de una infección por TMVII suelen diferir de las ITS más conocidas, lo que puede retrasar el diagnóstico:

L esiones en anillo o circulares en la piel , rojizas, inflamadas o escamosas que pueden aparecer en genitales, abdomen, muslos, glúteos o torso.

, rojizas, inflamadas o escamosas que pueden aparecer en genitales, abdomen, muslos, glúteos o torso. Picazón intensa y a veces dolor en las zonas afectadas , que puede confundirse con eczema o psoriasis.

, que puede confundirse con eczema o psoriasis. En algunos casos, las lesiones no responden a tratamientos antifúngicos suaves y requieren terapia sistémica prolongada.

Estas características son propias de las infecciones fúngicas de la piel, pero su localización y su posible transmisión por contacto sexual directo señalan a TMVII como una ITS atípica.

Para comparar con ITS más comunes, las guías clínicas señalan que otras infecciones de transmisión sexual pueden presentar distintos síntomas:

Clamidia y gonorrea : dolor o ardor al orinar, secreción anormal en genitales, dolor pélvico.

: dolor o ardor al orinar, secreción anormal en genitales, dolor pélvico. Sífilis : llagas o chancros indoloros, erupciones cutáneas en palmas y plantas.

: llagas o chancros indoloros, erupciones cutáneas en palmas y plantas. Tricomoniasis: flujo vaginal anormal, picazón y dolor durante la micción o relaciones sexuales.

La variedad de síntomas y la posibilidad de que muchas infecciones sean asintomáticas subraya la importancia de las pruebas específicas y el consejo clínico adecuado.

Cada año unos 5,6 millones de personas contraen sífilis en el mundo.

Crédito: Getty Images

Diagnóstico, tratamiento y prevención

El diagnóstico de TMVII puede requerir cultivo de muestras de piel o secuenciación genética para confirmarlo, ya que sus lesiones pueden parecerse a otras afecciones dermatológicas comunes.

El tratamiento suele involucrar antifúngicos orales, que pueden requerir varias semanas de terapia para asegurar la eliminación completa del hongo y reducir el riesgo de transmisión o recurrencia.

Para la prevención, las autoridades de salud recomiendan:

Evitar el contacto piel con piel con alguien que tenga lesiones visibles hasta que se descarte una infección.

Consultar pronto con profesionales de salud ante erupciones o síntomas persistentes en zonas genitales o cercanas.

Evitar compartir toallas, ropa o sábanas que puedan alojar esporas del hongo.

Cómo limpiar la zona

Las esporas de hongos se pueden eliminar con desinfectantes comunes como cloro diluido (1/4 de taza por galón de agua), cloruro de benzalconio (un desinfectante para limpiar superficies duras) o detergentes fuertes.

Remoje cualquier artículo compartido, como juguetes sexuales o afeitadoras, en una solución de cloro. La ropa, toallas, ropa de cama y demás ropa de cama compartida deben lavarse a temperatura alta.

El hongo TMVII puede provocar lesiones inflamadas y escamosas en distintas zonas del cuerpo, incluyendo el abdomen. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Clamidia, gonorrea y sífilis en Estados Unidos: qué pasó en los últimos años

Según los datos más recientes publicados por los CDC en 2025 (correspondientes a cifras provisionales de 2024), Estados Unidos registró más de 2.2 millones de casos combinados de clamidia, gonorrea y sífilis en un año.

Clamidia : Sigue siendo la ITS más reportada en el país. Aunque las cifras bajaron ligeramente en 2023 y 2024, el número anual continúa superando el millón de casos. Es frecuente que sea asintomática, lo que facilita su transmisión silenciosa.

: Sigue siendo la ITS más reportada en el país. Aunque las cifras bajaron ligeramente en 2023 y 2024, el número anual continúa superando el millón de casos. Es frecuente que sea asintomática, lo que facilita su transmisión silenciosa. Gonorrea : Tras varios años de incremento sostenido, los casos comenzaron a mostrar una leve disminución en 2024. Sin embargo, preocupa el aumento de cepas con resistencia a antibióticos, lo que complica el tratamiento en algunos pacientes.

: Tras varios años de incremento sostenido, los casos comenzaron a mostrar una leve disminución en 2024. Sin embargo, preocupa el aumento de cepas con resistencia a antibióticos, lo que complica el tratamiento en algunos pacientes. Sífilis: Las etapas primaria y secundaria mostraron una reducción aproximada del 20 % en 2024 respecto a 2023. No obstante, la sífilis congénita —transmitida durante el embarazo— continúa aumentando y acumula más de una década de crecimiento sostenido, con miles de casos anuales en recién nacidos.

