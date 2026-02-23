Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 23 de febrero

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) y una mínima de 23 grados Fahrenheit (-5ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 21ºF (-6ºC) de máxima y 21ºF (-6ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 21.75 mph en el día y los 14.91 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:39 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:40 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 30 grados Fahrenheit (-4 y -1ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 80% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.