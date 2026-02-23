Schumer invita al discurso de Trump a madre de El Bronx cuyo hijo fue arrestado por ICE

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que llevará como invitada personal al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump —previsto para este martes— a Raiza Contreras, madre del Dylan López Contreras, un estudiante de El Bronx detenido por ICE, según informó su oficina este lunes.

El equipo del senador indicó que el joven, alumno de la Academia Preparatoria Ellis, ingresó legalmente al país y fue arrestado por agentes federales de inmigración tras asistir a una audiencia judicial obligatoria.

Según la versión, los agentes lo siguieron fuera de la sala del tribunal y lo detuvieron en el vestíbulo. Dylan permanece bajo custodia en un centro de detención en Pensilvania mientras su madre y sus abogados buscan su liberación.

Schumer afirmó que la invitación busca visibilizar el impacto de las políticas de detención migratoria en familias inmigrantes.

“Ninguna madre debería pasar por lo que Raiza está viviendo ahora mismo: ser separada injustamente de su hijo”, dijo el senador en el comunicado.

Añadió que el estudiante “cumplió con las normas”, se presentó ante el tribunal como se le exigió y que “cuando alguien cumple con la ley y comparece ante un juez, no debería salir esposado”.

El senador sostuvo además que el Congreso debe actuar para establecer controles y reformas en la aplicación de la ley migratoria, incluyendo restricciones a operativos en lugares sensibles como escuelas y tribunales, el uso obligatorio de identificación visible por parte de agentes, la prohibición del uso de mascarillas durante operativos, el empleo de cámaras corporales y garantías de acceso a asesoría legal para personas detenidas.

La declaración de la madre

Raiza Contreras declaró que su hijo ingresó al país mediante un programa legal que permitía solicitar asilo y que confiaba en el sistema judicial.

“Mi hijo fue a la escuela, trabajó para ayudar a nuestra familia y se presentó a su cita en la corte porque confiaba en el sistema”, afirmó. “Pero en lugar de justicia, ICE lo siguió fuera de la sala del tribunal y se lo llevó”.

Según su testimonio, Dylan lleva ocho meses y medio detenido lejos de su familia.

De acuerdo con la información difundida, el joven entró a Estados Unidos en abril de 2024 con autorización para permanecer en el país mientras se resolvía su caso migratorio. Durante ese tiempo obtuvo permiso de trabajo, se matriculó en la escuela secundaria y trabajó a tiempo parcial para ayudar económicamente a su familia.

También recibió el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil.

Schumer señaló que, a su juicio, las agencias federales de inmigración deben rendir cuentas por sus acciones y que el Congreso debe reforzar la supervisión para garantizar el respeto de los derechos constitucionales al tiempo que se aplica la ley migratoria.

Sigue leyendo:

Demócratas evalúan boicotear el discurso del estado de la Unión de Trump el martes

Políticas migratorias de Trump agravan escasez en cuidado infantil y elevan costos, alertan senadores demócratas

Demócratas piden acabar con “Doctrina Monroe” y que EE.UU. deje de intervenir en países de América Latina y el Caribe