Trump considera realizar ataque masivo en Irán para expulsar a sus líderes, según informes

El presidente Donald Trump le indicó a sus asesores que si la diplomacia no logra que Irán ceda en el desarrollo de su programa nuclear, considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos; así lo señaló un informe de The New York Times.

El diario, que cita fuentes informadas sobre las deliberaciones de la Administración Trump, indicó que Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Ginebra el próximo jueves para lo que parecen ser unas negociaciones ‘in extremis’ para alcanzar un acuerdo sobre el desarme nuclear iraní.

Sin embargo, el mandatario estadounidense ha estado sopesando varias opciones de acción de Estados Unidos si las negociaciones fracasan.

Breaking News: President Trump told advisers he would consider a larger attack on Iran if diplomacy or a targeted strike failed to deter its nuclear program. https://t.co/dsVODr28du — The New York Times (@nytimes) February 22, 2026

Detalles de la posible misión contra Irán

Aunque no se han tomado decisiones definitivas, según los asesores consultados por el Times, Trump se inclina por llevar a cabo un ataque inicial en los próximos días con el objetivo de demostrar a los líderes iraníes que deben estar dispuestos a renunciar a la capacidad de fabricar un arma nuclear.

Para estos ataques, los objetivos que se están considerando abarcan desde la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hasta las instalaciones nucleares del país y el programa de misiles balísticos.

Si estas medidas no convencen a Teherán para que cumpla las exigencias de EE.UU., Trump declaró a sus asesores que dejaría abierta la posibilidad de un ataque militar a finales de este año con el objetivo de derrocar al ayatolá Ali Jameneí, el líder supremo.

Dudas respecto a un eventual ataque

Sin embargo, existen dudas, incluso dentro de la Administración, sobre si ese objetivo se puede lograr únicamente con ataques aéreos, informó EFE.

Y, entre bastidores, ambas partes están considerando una nueva propuesta que podría crear una vía de escape al conflicto militar: un programa de enriquecimiento nuclear muy limitado que Irán podría llevar a cabo únicamente con fines de investigación y tratamientos médicos.

No está claro si alguna de las partes estaría de acuerdo, según el diario, pero la propuesta de última hora se produce cuando dos grupos de portaaviones y decenas de aviones de combate, bombarderos y aviones de reabastecimiento se están concentrando a una distancia de ataque de Irán.

