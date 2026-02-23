Trump crea un día oficial en memoria de familias víctimas de inmigrantes indocumentados

El presidente Donald Trump oficializó este lunes el 22 de febrero como el “Día Nacional de las Familias Ángel” durante una ceremonia en la Casa Blanca donde honró la memoria de la estudiante Laken Riley y de otras víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados.

La fecha seleccionada rinde tributo a Riley, la joven de 22 años presuntamente asesinada por un inmigrante indocumentado en Georgia el 22 de febrero de 2024, cuyo caso fue el catalizador de la Ley Laken Riley.

La legislación, promulgada por Trump en enero de 2025, otorga facultades a las autoridades migratorias para detener a extranjeros por delitos menores, como robos, incluso antes de que exista una condena formal.

Carga política contra la oposición

Rodeado de familiares de fallecidos, a quienes su administración denomina “Familias Ángel”, el mandatario republicano aprovechó el acto para lanzar duras críticas contra la gestión demócrata previa, vinculando directamente la política de “fronteras abiertas” con las tragedias personales de los presentes.

“Fueron víctimas de políticos que antepusieron la comodidad de los criminales extranjeros a la seguridad de los ciudadanos y patriotas estadounidenses”, sentenció Trump antes de firmar la proclamación oficial.

El presidente también instó a los estadounidenses a reunirse cada 22 de febrero para rendir homenaje a las víctimas.

“Insto al pueblo estadounidense a reunirse en sus respectivos lugares de culto para rendir homenaje a las víctimas asesinadas por inmigrantes indocumentados y a quienes han sido víctimas de la epidemia de fentanilo, y a honrar a las Familias de Ángeles y a las familias devastadas por sobredosis de drogas”, añadió en un comunicado de la Casa Blanca.

En el comunicado también acusan a “políticos radicales” de atacar a agentes fronterizos.

“Debemos poner fin a la violencia contra los valientes hombres y mujeres de ICE y la Patrulla Fronteriza. La demonización de estos héroes por parte de políticos radicales debe cesar, y las imprudentes políticas de santuario que protegen a los delincuentes extranjeros deben cesar de una vez por todas“, añadió.

Contexto de crisis

El anuncio se produce en un escenario de alta volatilidad para la seguridad nacional y la política interna de Estados Unidos.

Cierre del DHS: El Departamento de Seguridad Nacional —del que dependen instituciones como ICE y la Patrulla Fronteriza— ha cumplido su décimo día de cierre parcial por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso.

Incidentes en Mineápolis: Persiste una fuerte tensión social tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses tiroteados por agentes de inmigración en operativos recientes.

Contraste de cifras: Aunque la Casa Blanca centra su narrativa en el peligro de la inmigración ilegal, el Departamento de Justicia y centros de investigación como el Instituto Cato señalan históricamente que las tasas de condena por homicidio entre inmigrantes indocumentados son inferiores a las de los ciudadanos nativos.

