Trump sobre su discurso del estado de la Unión el martes: “Será largo”

El presidente Donald Trump anticipó que su discurso sobre el estado de la Unión de este martes será extenso y centrado en lo que considera avances económicos del país, al afirmar que tiene “mucho de qué hablar” sobre la situación nacional.

“Tenemos un país que ahora va bien. Tenemos la mejor economía que jamás hayamos tenido, la mayor actividad que jamás hayamos tenido”, dijo el mandatario durante un acto en la Casa Blanca.

Trump adelantó que reiterará ese mensaje ante el Congreso: “Mañana por la noche daré un discurso, y me oirán decir esto mismo. Será largo, porque tenemos mucho de qué hablar”.

La comparecencia marcará el primer discurso sobre el estado de la Unión de su segundo mandato y se produce después de que el presidente estableciera el año pasado un registro inédito de duración en una intervención ante ambas cámaras legislativas, que se prolongó durante 1 hora y 42 minutos.

Antes de ese hito, el propio Trump ya había pronunciado en 2019 el mensaje más extenso de este tipo durante su primer mandato.

Este tipo de alocuciones suele servir para que los presidentes expongan prioridades políticas y delineen su visión sobre la economía y la política exterior al inicio de una etapa de gobierno.

Tensión con los demócratas

La intervención prevista para el martes llega en un contexto político especialmente tenso.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que llevará como invitada personal al discurso a Raiza Contreras, madre del Dylan López Contreras, un estudiante de El Bronx detenido por ICE.

Schumer afirmó que la invitación busca visibilizar el impacto de las políticas de detención migratoria en familias inmigrantes.

También asistirán varios supervivientes del pederasta Jeffrey Epstein: Schumer invitó a Dani Bensky, una bailarina que sobrevivió a Epstein, y los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, a Haley Robson y a Jess Michaels, dos víctimas del delincuente sexual.

Además, algunos congresistas y senadores demócratas anunciaron que no acudirán al discurso y, en cambio, organizarán una manifestación en la que los asistentes hablarán sobre el impacto de decisiones económicas y sanitarias del Gobierno.

La réplica demócrata al presidente de Estados Unidos llegará por parte de la gobernadora de Virginia Abigail Spanberger, que se impuso en las elecciones de noviembre de 2025.

