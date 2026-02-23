Votantes republicanos se alejan de Trump por su política migratoria, según encuesta

Las políticas de inmigración de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, están alejando a más votantes del Partido Republicano de los que consigue atraer, según una encuesta divulgada este lunes.

A nueve meses de las elecciones legislativas de medio término el próximo noviembre, el sondeo realizado por la firma Morris Predictive Insights apunta a que el aumento de las deportaciones y el despliegue de agentes migratorios en ciudades de mayoría demócrata tiene un “efecto neto negativo” entre los republicanos.

El estudio, realizado entre el 6 y el 10 de febrero, muestra que un 54 % de los votantes que apoyaron a Trump en 2024 y ahora se declaran afines a los demócratas o indecisos dicen que la aplicación de medidas migratorias hace menos probable que voten de nuevo por los republicanos.

En general, 35 % de los encuestados considera que la aplicación de las leyes migratorias los hace menos propensos a apoyar al partido de Trump, frente al 26 % que afirma lo contrario.

Solo el 40 % aprueba la agresiva política de deportaciones por parte de la Administración, mientras que el 57 % la desaprueba.

Cifras similares se registran ante el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a ciudades del país, con un 35 % que declara que eso les aleja del Partido Republicano.

La encuesta refleja, además, un deterioro de la imagen del partido de Trump: un 51 % de los entrevistados dice verlo ahora menos favorablemente que hace un año, frente a un 17 % que declara tener una opinión más positiva.

Por otra parte, un 69 % de los encuestados considera que la Administración Trump está prestando demasiada atención a las deportaciones y muy poca a problemas como la economía, la inflación y el aumento del coste de la vida.

Esa percepción es compartida por el 87 % de los que no votaron al republicano, el 77 % de los votantes que le apoyaron en 2024 y ahora se declaran demócratas o indecisos, y por un 32 % de los que se mantienen leales al presidente.

Los antiguos votantes de Trump que han abandonado el partido citan como motivos principales de su cambio de rumbo la economía, la conducta y la retórica del presidente y los despliegues de agentes migratorios en ciudades, entre otras preocupaciones.

La encuesta se realizó sobre una muestra de 1.500 adultos en todo el país y con un margen de error de 2,5 puntos porcentuales.

Estos resultados se conocen en vísperas del discurso sobre el estado de la Unión que Trump pronunciará el martes ante el Congreso, en el que se espera que defienda su estrategia migratoria en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la situación económica y tras el fallo del Tribunal Supremo que invalida gran parte de los aranceles impuestos por el presidente.

