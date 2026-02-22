La mayoría de los estadounidenses desaprueba cómo Trump maneja los aranceles: encuesta

Una nueva encuesta nacional indica que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Donald Trump respecto a los aranceles sobre productos importados. La investigación, realizada por ABC News, el Washington Post y la Ipsos se realizó pocos días antes de que la Corte Suprema invalidara los aranceles globales impuestos por la administración republicana.

Según los resultados, la desaprobación de la política arancelaria de Trump es generalizada: se observa entre estadounidenses de todos los niveles de ingresos, géneros, edades y grupos étnicos, incluyendo blancos, afrodescendientes, hispanos y asiáticos.

Entre quienes no votaron en las elecciones de 2024 y quienes apoyaron a la exvicepresidenta Kamala Harris, casi la totalidad expresa rechazo a la gestión presidencial en este tema.

El panorama dentro del Partido Republicano muestra divisiones internas. Mientras el 75% de los republicanos aprueba la política arancelaria, entre los llamados republicanos no MAGA solo el 43% la respalda, y el 55% la desaprueba.

Por su parte, los republicanos MAGA muestran un respaldo abrumador del 87%.

En total, el 54% de los republicanos y simpatizantes del partido se identifica con el movimiento MAGA, mientras que el 42% no lo hace.

El nivel educativo también influye en la opinión pública: la mayoría de las personas con y sin título universitario desaprueba la gestión de Trump, aunque los blancos sin estudios superiores se muestran divididos, mientras que entre los blancos con educación universitaria la desaprobación es más del doble.

En cuanto al entorno geográfico, los residentes rurales están divididos, mientras que la mayoría de quienes viven en áreas suburbanas y urbanas desaprueban los aranceles. El sondeo refleja estabilidad en la percepción pública respecto a los aranceles, similar a los resultados obtenidos en abril de 2025.

La encuesta incluyó a 2,589 adultos estadounidenses y tiene un margen de error general de ±2 puntos porcentuales, con márgenes mayores en los subgrupos partidistas.

Un revés judicial para Trump

El viernes 19 de febrero, la Corte Suprema dictaminó por 6 votos a 3 que era inconstitucional que Trump estableciera y modificara aranceles unilateralmente, ya que la autoridad para imponer impuestos corresponde al Congreso.

La decisión anuló los aranceles globales impuestos por Trump mediante una ley de poderes de emergencia. Pese al fallo, el mandatario anunció que planea aumentar los aranceles globales al 15%, frente al 10% que había anunciado previamente, mediante una orden ejecutiva limitada a 150 días.

El presidente dijo que utilizará otra autoridad legal, aunque más limitada, y aseguró que en los próximos meses determinará “los nuevos aranceles legalmente permisibles”. Asimismo, criticó a los jueces que fallaron en su contra, incluyendo a Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, a quienes calificó de “vergüenza para sus familias”.

Al mismo tiempo, elogió a los jueces discrepantes Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito, a quienes describió como defensores de su agenda de “Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez”.

Trump ha sostenido que los aranceles buscan corregir desequilibrios comerciales, revitalizar la industria manufacturera estadounidense y presionar internacionalmente a otros gobiernos. A pesar de la evidencia en contrario, asegura que los gobiernos extranjeros, y no los consumidores o empresas estadounidenses, asumirán los costos de los aranceles.

