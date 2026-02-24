Cómo los programas de recompensas ayudan a las tiendas a venderte más

En medio del aumento constante en los precios de los supermercados, muchos consumidores recurren a aplicaciones y tarjetas de lealtad para ahorrar algunos dólares en cada compra. Sin embargo, detrás de los descuentos y cupones personalizados existe un modelo de negocio que va mucho más allá de premiar la fidelidad del cliente.

Aunque estos programas prometen mejorar la experiencia de compra y ofrecer beneficios exclusivos, también permiten a las cadenas recopilar grandes cantidades de información personal que luego utilizan con fines comerciales.

El verdadero costo de los descuentos

Cuando un cliente se registra en un programa de recompensas, comparte datos como nombre, dirección, historial de compras e incluso información de pago.

Con la llegada de las aplicaciones móviles, las tiendas pueden además rastrear ubicación, hábitos de consumo y frecuencia de visitas.

Esta información se convierte en una herramienta poderosa para crear perfiles detallados de cada comprador.

Con esos perfiles, los supermercados pueden diseñar promociones dirigidas que incentiven a gastar más, no necesariamente a ahorrar.

Los sistemas de recompensas, que a veces resultan complejos o confusos, obligan al usuario a revisar cupones digitales y activarlos antes de pagar.

Si no lo hace, el descuento no se aplica, lo que incrementa la probabilidad de que termine pagando más.

Cómo monetizan los datos personales

Una investigación publicada por Consumer Reports en 2025 reveló que la cadena Kroger, considerada la más antigua de Estados Unidos, utiliza la información recopilada mediante su programa de lealtad para crear perfiles detallados de consumidores y ofrecer cupones personalizados.

El informe señala que estos perfiles incluyen intentos de estimar el nivel de ingresos de los clientes, lo que permitiría ofrecer mejores descuentos a quienes la empresa percibe como consumidores con mayor poder adquisitivo y educación.

Además, Kroger no solo utiliza la información para ajustar promociones internas, sino que también la comercializa con empresas externas, incluyendo compañías del sector financiero, marketing y salud.

Según Consumer Reports, estas prácticas generaron para Kroger más de $500 millones en 2024.

No es un caso aislado

Aunque Kroger ha sido uno de los ejemplos más documentados, no es la única cadena que monetiza datos de clientes. La proliferación de aplicaciones de supermercados ha facilitado la recopilación masiva de información y su explotación comercial.

Algunos consumidores han optado por comprar en cadenas como Trader Joe’s, que no cuenta con programa de lealtad y no exige registro digital para acceder a precios regulares.

¿Ahorro real o estrategia de ventas?

Si bien los programas de recompensas pueden ofrecer descuentos reales, también funcionan como mecanismos para incrementar el gasto promedio por cliente.

Al conocer preferencias y patrones de consumo, las tiendas pueden sugerir productos adicionales o incentivar compras que de otro modo no se realizarían.

En un contexto de precios elevados, los descuentos pueden resultar atractivos, pero es importante que los consumidores entiendan qué información están entregando a cambio y cómo puede ser utilizada.

