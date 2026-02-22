¿Cuánto gasta en comestibles una persona que es rica?

Existe la percepción de que las personas con altos ingresos llenan sus carritos de supermercado con productos orgánicos exclusivos, mariscos importados y carnes premium sin preocuparse por el precio.

Sin embargo, los datos muestran que, aunque sí gastan más que el promedio, la diferencia no es tan extrema como muchos imaginan.

Para entender el panorama, primero hay que revisar cuánto destina el estadounidense promedio a la compra de alimentos para el hogar.

¿Cuánto gasta el estadounidense promedio?

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), el gasto promedio anual en comestibles –clasificados como ‘alimentos en el hogar’– es de aproximadamente $6,053 por persona, lo que equivale a cerca de $504 mensuales.

En el caso de los hogares con mayores ingresos, el BLS los ubica generalmente dentro del llamado ‘plan liberal’ de alimentos, una categoría que contempla presupuestos más amplios y mayor flexibilidad en las compras.

Este plan permite adquirir productos de gama alta, mayor variedad y servicios adicionales.

Entre los hábitos más frecuentes en este segmento están comprar artículos premium en lugar de productos en oferta, utilizar servicios de entrega como Instacart y acudir a supermercados de mayor nivel como Wegmans o tiendas gourmet, en vez de cadenas de descuento como Walmart o Aldi.

Además, es más común que estos hogares coman fuera con mayor frecuencia o contraten a un chef personal para realizar las compras y la preparación de alimentos.

Gasto mensual en hogares acomodados por tamaño

Según el BLS, dentro del plan liberal, el gasto mensual estimado en comestibles es el siguiente:

-Hogar de una persona: entre $501 y $569

-Hogar de dos personas: $981

-Familia de cuatro: $1,631

Aunque estas cifras superan el promedio nacional, la diferencia porcentual no representa un salto desproporcionado frente al gasto general de la población.

Gasto en niños pequeños en hogares de mayores ingresos

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) desglosa el gasto mensual y semanal por edad bajo el plan liberal. Para niños de 1 a 11 años, las estimaciones son:

-Edad 1: $219.40 al mes, $50.60 por semana

-Edad 2-3: $244.80 al mes, $56.50 por semana

-Edad 4-5: $259 al mes, $59.80 por semana

-Edad 6-8: $344.50 al mes, $79.50 por semana

-Edad 9-11: $395.20 al mes, $91.20 por semana

El gasto aumenta conforme crece el menor, especialmente al acercarse a la preadolescencia.

Gasto en hombres de hogares con mayor presupuesto

A partir de los 12 años, el consumo alimenticio masculino tiende a incrementarse hasta alcanzar su punto máximo entre los 20 y 50 años. Posteriormente comienza a descender.

-Edad 12-13: $448.40 al mes, $103.50 por semana

-Edad 14-19: $461.10 al mes, $106.40 por semana

-Edad 20-50: $474.10 al mes, $109.40 por semana

-Edad 51-70: $436.90 al mes, $100.80 por semana

-Edad 71 o más: $436.40 al mes, $100.70 por semana

El pico de gasto se concentra en la etapa adulta temprana y media.

Gasto en mujeres de hogares con mayor presupuesto

En el caso femenino, el gasto también es más elevado entre los 12 y 50 años, aunque se mantiene por debajo del masculino en todos los rangos de edad.

-Edad 12-13: $389.70 al mes, $89.90 por semana

-Edad 14-19: $388.90 al mes, $89.80 por semana

-Edad 20-50: $417.30 al mes, $96.30 por semana

-Edad 51-70: $387 al mes, $89.30 por semana

-Edad 71 o más: $383.10 al mes, $88.40 por semana

¿Realmente gastan mucho más?

Si bien los hogares con mayores ingresos optan por productos más variados y servicios adicionales, las cifras oficiales indican que el aumento en el gasto no es tan radical como la percepción popular sugiere.

El mayor desembolso responde más a preferencias de calidad y conveniencia que a un consumo desmedido.

En términos generales, el gasto en comestibles sigue patrones bastante definidos por edad, tamaño del hogar y género, incluso dentro de los segmentos con mayor poder adquisitivo.

