El karaoke de Kelly Clarkson, John Legend y Druski en NY

Una noche de karaoke terminó convertida en espectáculo cuando Kelly Clarkson, John Legend y Druski aparecieron en el “Baby Grand” de Nueva York para cantar algunos de sus éxitos favoritos.

El encuentro, que ocurrió el jueves 19 de febrero, sirvió como antesala para la temporada 29 de “The Voice”, rebautizada como “The Voice: Battle of Champions”. El presentador del programa, Carson Daly, también estuvo allí para animar el ambiente.

Entre clásicos, humor y un público entregado

Los asistentes vieron cómo los tres artistas se turnaron en el centro del pequeño escenario. Druski abrió con “Don’t Stop Believin'”, de Journey, mientras que Legend sorprendió al rapear “Drop It Like It’s Hot”.

Clarkson aportó su energía característica al interpretar “I Will Survive”. Más adelante, los tres se unieron para cantar “Total Eclipse of the Heart”, lo que terminó de encender al público.

Cuando Legend tomó el micrófono para el éxito de Snoop Dogg, bromeó diciendo que sólo rapea cuando hace karaoke. La dinámica relajada siguió hasta el cierre de la noche, cuando Clarkson entonó su emblemática “Since U Been Gone” con Legend y Druski en los coros, un momento que desató gritos y celulares en alto.

Al día siguiente, en el programa “Today”, Clarkson, de 43 años, y Legend, de 47, hablaron sobre lo ocurrido cuando Daly les preguntó: “¿Qué demonios pasó anoche?”. Legend respondió: “Lo pasamos muy bien, nos lo pasamos genial”, mientras Clarkson añadió: “Ni siquiera sabía lo que estaba pasando, pero en algún momento fui tu bailarina de respaldo”. Entre risas, Legend remató: “He estado tarareando ‘Since U Been Gone’ desde que nos fuimos”.

Una temporada de “The Voice” que tendrá cambios

La nueva edición de “The Voice“ llega con un formato distinto. Para esta temporada 29, Clarkson, Legend y Adam Levine regresan a sus sillas rojas en una ronda que el propio Legend define en el tráiler como “la batalla de los campeones por una razón”. Levine, de 46 años, recuerda que es “el primer coach en ganar el programa”, mientras que Clarkson contraataca diciendo: “¡Pero yo he ganado más veces!”.

Según la NBC, esta entrega estará “impregnada de elementos competitivos y trepidantes”, lo que incrementará la tensión tanto para los coaches como para los artistas.

Por primera vez en la historia del programa habrá sólo tres coaches, y la competición se dividirá en audiciones a ciegas, batallas, eliminatorias, semifinales y finales.

Cada coach contará con 10 artistas. Entre los que regresan, Clarkson tendrá a Girl Named Tom y Jake Hoot; Legend competirá nuevamente con Maelyn Jarmon y Renzo; y Levine traerá de vuelta a Javier Colón y Jordan Smith.

