Muere Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson, tras batalla contra el cáncer

Brandon Blackstock, exesposo de la cantante Kelly Clarkson, falleció a los 48 años tras una batalla de más de tres años contra el cáncer. La noticia la dio a conocer su familia a través de un comunicado difundido por la revista People.

“Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos respeto a la privacidad de la familia en estos momentos difíciles”, anunciaron.

Lo que sorprendió a muchos es que la enfermedad de Brandon no se había hecho pública. De hecho, todo salió a la luz apenas un día después de que Kelly anunció que pospondría varias fechas de su residencia en Las Vegas para estar “completamente presente” con sus hijos, River y Remington, mientras Blackstock enfrentaba su enfermedad.

“Si bien normalmente mantengo mi vida personal en privado, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos”, escribió la cantante de 43 años en un comunicado.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock se conocieron en 2006 durante un ensayo de los Academy of Country Music Awards, cuando él aún estaba casado con su exesposa Melissa Ashworth. Años más tarde, en 2012, se reencontraron durante el Super Bowl XLVI, y en octubre de 2013 se casaron.

Durante su relación, Blackstock también se convirtió en representante de Clarkson y fue una inspiración clave para su canción “Piece By Piece”, en la que la cantante expresó la estabilidad emocional que sentía a su lado, en contraste con el abandono sufrido en su infancia.

Sin embargo, en 2022, su matrimonio llegó a su fin con un proceso de divorcio complicado. Las disputas legales incluyeron la propiedad de un rancho en Montana, mismo que finalmente quedó en manos de Clarkson, además de un largo litigio por comisiones indebidas cobradas por Blackstock durante su labor como mánager.

Además de sus hijos con Clarkson, Blackstock fue padre de otros dos hijos, Savannah y Seth, fruto de su matrimonio con Ashworth.

Sigue leyendo: