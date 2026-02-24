Empleados de una fábrica en Vietnam demandan al dueño por no compartir con ellos un premio de lotería

Una disputa por un billete de lotería valorado en aproximadamente $82,000 dólares terminó convirtiéndose en una batalla legal que escaló hasta instancias superiores y puso bajo la lupa la validez de los acuerdos verbales en el entorno laboral.

El caso, ocurrido en una fábrica de acero inoxidable en la provincia de Vinh Long, en Vietnam, culminó con un fallo que obliga al propietario a dividir el premio entre 18 trabajadores.

La historia comenzó el 7 de enero de 2021, cuando la Sra. Nguyen Thi Thu D., empleada en la planta propiedad del Sr. Tran Thanh T., recibió de su jefe un billete de lotería correspondiente al sorteo de esa misma tarde. Según la versión de la trabajadora, el empresario aseguró que, si el billete resultaba ganador, el dinero sería repartido equitativamente entre todos los empleados que se encontraban laborando ese día.

Varios trabajadores presenciaron el momento en que el billete fue entregado. Horas más tarde, los resultados confirmaron que el boleto había ganado el premio mayor.

Tras descontar el 10% correspondiente al impuesto sobre la renta, unos $8,200, el monto neto recibido ascendió a aproximadamente $73,800.

La disputa por el billete ganador

De acuerdo con la declaración de la Sra. D., ella informó inmediatamente al Sr. T. sobre el resultado. El empresario le pidió el billete para verificar la información y, tras confirmar que era el ganador, lo guardó bajo el argumento de que él mismo cobraría el premio y posteriormente distribuiría el dinero entre los empleados.

El Sr. T. indicó que realizaría el reparto el día 28 del duodécimo mes lunar, al finalizar la jornada laboral, ya que temía que si entregaba el dinero antes, los trabajadores abandonarían sus puestos y la fábrica quedaría sin personal.

Confiando en la palabra de su empleador, y dado que el acuerdo fue realizado en un contexto laboral jerárquico, la Sra. D. no exigió la devolución inmediata del billete.

Sin embargo, en la fecha prometida, el empresario únicamente entregó los tradicionales bonos del Tet (Año Nuevo Lunar), sin mencionar el premio millonario. En total, la Sra. D. y otros 17 empleados recibieron en conjunto cerca de $7,500 en concepto de bonificaciones, muy lejos de los $73,800 netos que generó el billete ganador.

Según el cálculo presentado en la demanda, el propietario aún adeudaba aproximadamente $66,300 a los trabajadores, lo que representaba más de $3,500 para cada uno de los 18 demandantes.

Las autoridades le dieron la razón a los empleados, por lo que el dueño de la fábrica tuvo que compartir con ellos el gran premio de lotería. (Foto: Shutterstock)

Versiones contradictorias ante el tribunal

El Sr. T. admitió haber comprado el billete el 7 de enero de 2021, pero negó haberlo regalado. Según su versión, simplemente pidió a la Sra. D. que verificara los resultados en el teléfono de otro trabajador, ya que él no tenía acceso a internet en su dispositivo.

Sostuvo que, tras comprobar que el boleto era ganador, la empleada se lo devolvió y que al día siguiente él mismo cobró el premio. También afirmó que durante las celebraciones del Tet entregó dinero como regalo de Año Nuevo y que ningún trabajador cuestionó la distribución en ese momento.

Ante la falta de documentación escrita, el caso se centró en determinar si el acuerdo verbal tenía validez legal. La disputa llegó inicialmente al Tribunal Popular del Distrito de Long Ho, en la provincia de Vinh Long, que aceptó parcialmente la demanda y ordenó al empresario pagar más de $1,700 a cada trabajador, sumando cerca de $31,000 en total.

Ambas partes apelaron la decisión. Finalmente, el Tribunal Popular Provincial de Vinh Long determinó que el Sr. T. debía pagar más de $3,500 a cada uno de los 18 demandantes, aunque rechazó el pago de intereses por demora, que los trabajadores habían calculado en cerca de $3,700 adicionales.

Indicios clave en la investigación

Durante el proceso judicial surgieron elementos que influyeron en la decisión final. El tribunal consideró sospechoso que, tras el sorteo, el empresario reemplazara y reubicara las cámaras de vigilancia del taller.

También resultó relevante que el premio no fuera cobrado directamente por el Sr. T., sino por un tercero, y que existieran declaraciones contradictorias sobre el lugar exacto donde se reclamó el dinero.

Además, el monto de los bonos del Tet entregados ese año fue significativamente mayor en comparación con periodos anteriores, lo que fue interpretado como un posible intento de compensar parcialmente a los trabajadores sin reconocer formalmente el acuerdo.

En la audiencia de apelación se determinó que, independientemente de si la transacción constituía una donación o un depósito, la ley vietnamita no exige que este tipo de acuerdos conste por escrito para ser válido. Por tanto, el pacto verbal no infringía la normativa contractual.

El tribunal concluyó que, aunque no existía contrato escrito, los testimonios y las circunstancias demostraban que el empresario había prometido repartir el premio si resultaba ganador.

Confirmación del fallo definitivo

El 9 de febrero de 2023, el Sr. T. presentó una solicitud de revisión de la sentencia de apelación. Sin embargo, el recurso fue rechazado y se confirmó la decisión emitida el 13 de enero de 2023 por el Tribunal Popular Provincial de Vinh Long.

El tribunal sostuvo que la conclusión que negaba la existencia de pruebas suficientes no era coherente con la realidad procesal del caso, dado el conjunto de indicios y testimonios presentados.

Este caso pone de relieve la importancia de los acuerdos verbales en contextos laborales y cómo, incluso sin un documento firmado, pueden generar obligaciones legales. También envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los empleadores frente a compromisos asumidos públicamente ante sus trabajadores.

Más allá del desenlace económico, la historia del billete ganador, equivalente a más de $80,000, evidencia cómo un acto que comenzó como un gesto aparentemente generoso terminó desencadenando un conflicto judicial que duró más de 2 años y llegó hasta instancias superiores del sistema judicial vietnamita.

