Mujer gana premio de lotería que da $40,000 dólares anuales por 25 años

Una visita de rutina a una gasolinera terminó convirtiéndose en una sorpresa para una residente del condado de Lorain, en Ohio, luego de que un boleto raspadito de lotería elegido por el empleado de la tienda le otorgara un premio de $40,000 anuales durante 25 años.

De acuerdo con funcionarios de la Lotería de Ohio, la mujer acudió a la tienda Saini Stores Sunoco, ubicada en la calle Akron Road North en Wadsworth, donde el empleado la animó a comprar un boleto raspadito Extreme Millions con un costo de $30.

Según relató la propia ganadora, el dependiente le dijo: “Elige éste. Probablemente sea ganador”.

En un principio, la mujer dudó debido al precio del boleto, pero finalmente decidió adquirirlo.

Más tarde, dentro del automóvil junto a su esposo, comenzó a raspar el boleto y descubrió que había ganado $40,000 al año durante 25 años.

Tras confirmar el premio, regresó de inmediato a la tienda para mostrárselo al empleado que le había sugerido la compra.

Aunque el premio estaba estructurado en pagos anuales por un total de 25 años –lo que sumaría $1,000,000 en ese periodo– la ganadora optó por recibir una suma única de $500,000.

La mujer indicó que planea utilizar el dinero para comprar vehículos nuevos e incrementar sus ahorros.

Este tipo de premios anuales es común en boletos raspaditos de alto valor, pero los ganadores suelen tener la opción de elegir entre pagos distribuidos en el tiempo o un monto global reducido.

