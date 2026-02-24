Florida ejecuta a Melvin Trotter, de 65 años, por asesinato de comerciante; segundo caso de pena de muerte en 2026

La pena de muerte volvió a aplicarse este martes en Florida con la ejecución de Melvin Trotter, de 65 años, condenado por el asesinato de una comerciante de 70 años en 1986. Se trata de la segunda ejecución realizada por el estado en 2026, tras un 2025 en el que se registraron 19 ejecuciones, la cifra más alta en su historia reciente.

Trotter fue declarado muerto a las 6:15 p. m. (tiempo loca) luego de recibir una inyección de tres fármacos en la prisión estatal ubicada cerca de Starke. Había sido sentenciado por el apuñalamiento y estrangulamiento de Virgie Langford, ocurrido el 16 de junio de 1986 en su tienda de comestibles en Palmetto, en el extremo sur de la Bahía de Tampa.

Desarrollo de la ejecución

El telón de la cámara de ejecución se levantó a las 6:00 p. m., hora programada para el procedimiento. Trotter rechazó ofrecer una última declaración. Dos minutos después comenzó la administración de los fármacos. Al cabo de un minuto presentó dificultad para respirar y contracciones; sus movimientos disminuyeron aproximadamente dos minutos más tarde.

El director de la prisión verificó su estado sin obtener respuesta. A las 6:14 p. m. un médico revisó sus signos vitales y un minuto después fue declarado muerto.

Antecedentes del caso

De acuerdo con registros judiciales, tras el ataque un camionero encontró a Langford herida pero con vida en la parte trasera del local. Antes de fallecer en el hospital, la víctima describió a su agresor y mencionó que portaba una credencial de empleado de Tropicana con el nombre “Melvin”.

Posteriormente, la policía halló en la vivienda de Trotter una camiseta con el tipo de sangre de la víctima y su huella de mano en una carnicería dentro de la tienda.

En 1987 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Años después, luego de que la Corte Suprema estatal determinara que hubo errores en la consideración de factores agravantes, recibió nuevamente la pena capital en una nueva sentencia dictada en 1993. Recientemente, la Corte Suprema de Florida rechazó sus apelaciones para frenar la ejecución.

La tarde del martes, la Corte Suprema de Estados Unidos también desestimó su último recurso. Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor cuestionó la administración de los fármacos letales por parte del estado y señaló que espera que en el futuro se garantice el cumplimiento consistente de los protocolos.

Pena de muerte en Florida

Durante 2025, bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, Florida llevó a cabo 19 ejecuciones, superando el récord previo de ocho en 2014 y marcando el mayor número anual desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976.

En total, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida encabezó la lista, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco ejecuciones cada uno. En lo que va de 2026, además de las dos en Florida, Texas y Oklahoma han realizado una ejecución cada estado.

El pasado 10 de febrero, Ronald Palmer Heath, de 64 años, se convirtió en el primer ejecutado del año en Florida por el asesinato de Michael Sheridan en 1989.

Próximas ejecuciones programadas

El estado tiene previstas dos ejecuciones más el próximo mes: Billy Leon Kearse el 3 de marzo y Michael Lee King el 17 de marzo.

Según el Departamento de Correcciones, en Florida todas las ejecuciones se realizan mediante la inyección de un sedante, un agente paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

Horas antes de su ejecución, funcionarios penitenciarios informaron que Trotter se despertó a las 3:20 a. m., recibió una visita durante el día y no solicitó reunirse con un consejero espiritual. Como última comida pidió pescado, pan de maíz, pastel y refresco.

