¿Por qué los enlatados duran años? No son los químicos, es pura ingeniería alimentaria

Los enlatados son grandes aliados para preservar los alimentos por más tiempo. Según explica la ingeniera en alimentos Montse Meléndez, una lata cerrada puede durar hasta cinco años en perfecto estado. Sin embargo, una vez abierta, la comida dura entre tres y cinco días, siempre que se refrigere correctamente.

En una explicación técnica, Meléndez destaca que la longevidad de las latas no se debe a “químicos”, sino a un proceso físico llamado esterilización.

Si alguna vez te has preguntado por qué un alimento dura años en la despensa pero solo días en el refrigerador tras abrirlo, la clave está en la ingeniería de procesos:

Sellado hermético: Todo comienza con el cierre perfecto de la lata. Calor extremo: Las latas entran en equipos similares a ollas a presión industriales. Presión y temperatura: El interior alcanza hasta 130°C, eliminando cualquier microorganismo o espora y creando un ambiente estéril.

Mientras la lata no sufra golpes, fisuras ni se oxide, el alimento se mantiene seguro indefinidamente bajo su “escudo” de vacío.

El riesgo al momento de la apertura

Al abrir la lata, el ambiente estéril desaparece y el alimento se expone a tres factores críticos:

Contaminación cruzada: El alimento entra en contacto con el oxígeno y los microorganismos del ambiente.

El alimento entra en contacto con el oxígeno y los microorganismos del ambiente. Oxidación: En latas sin recubrimiento interno de barniz, el contacto del metal con el oxígeno y la humedad puede alterar el sabor y la seguridad.

En latas sin recubrimiento interno de barniz, el contacto del metal con el oxígeno y la humedad puede alterar el sabor y la seguridad. Descomposición: El “reloj biológico” del alimento se activa de inmediato.

Tiempos de consumo seguro (Post-apertura)

La ingeniera Meléndez enfatiza que, una vez abierta la lata, el contenido debe trasladarse a un recipiente de vidrio o plástico con tapa y consumirse en los siguientes lapsos bajo refrigeración:

Atún, carnes y pescados: Máximo 3 a 4 días.

Máximo 3 a 4 días. Vegetales y frutas: De 3 a 4 días.

De 3 a 4 días. Salsas ácidas (como el tomate): Hasta 5 días.

La regla de oro: Nunca guardes la lata abierta directamente en el refrigerador. El borde metálico expuesto y la humedad favorecen la migración de metales y la entrada de bacterias.

Cómo detectar una lata en mal estado

¿Ves una lata inflada o con golpes en las costuras? ¡Cuidado! Aprende a detectar las señales de peligro antes de que lleguen a tu mesa. La seguridad alimentaria empieza en el supermercado. Crédito: Shutterstock

Identificar una lata en mal estado es vital para evitar intoxicaciones graves como el botulismo. Aprender a leer las señales del empaque es tu mejor defensa en la cocina.

La lata inflada

La primera señal de alarma absoluta es el abombamiento. Si notas que la tapa o el fondo de la lata están inflados o se sienten “esponjosos” al tacto, descarta el producto. Esto sucede porque hay bacterias vivas en el interior generando gases de descomposición. Abrir una lata en este estado es exponerse a un alimento bajo presión y altamente contaminado.

Golpes en zonas críticas

Cuando se trata de una abolladura pequeña en medio del cuerpo de la lata, no es una señal de alarma. Sin embargo, si el golpe está en las costuras o uniones (arriba, abajo o en el cierre lateral). Estos puntos son los más débiles; un golpe ahí puede romper el sellado hermético y, aunque no veas comida saliendo, el aire y las bacterias ya podrían estar entrando. Es mejor no arriesgarse y elegir una que esté impecable.

Óxido y señales al abrir

En caso de presencia de manchas rojizas o corrosión que no se quitan fácilmente al pasar el dedo, la lata ya no es segura. El óxido debilita el metal y puede crear poros microscópicos que exponen el alimento al exterior. Finalmente, confía en tus sentidos al momento de abrirla: si al perforar la tapa escuchas un siseo muy fuerte (como si fuera un refresco con mucho gas) o sale un chorro de líquido a presión, es señal de que el proceso de esterilización falló y el alimento se está descomponiendo.

Sigue leyendo: