10 errores que debes evitar al rentar un auto

Rentar un auto puede parecer un trámite sencillo, pero pequeños descuidos pueden traducirse en cargos inesperados, estrés o incluso pérdida de cobertura en caso de accidente. Conocer los errores más comunes puede ayudarte a ahorrar dinero y evitar conflictos con la compañía de alquiler.

A continuación, diez fallas frecuentes que conviene evitar.

1. No documentar el estado del vehículo al recogerlo y devolverlo

Las disputas por rayones, golpes o daños interiores suelen depender de lo que quedó registrado antes y después del alquiler.

Hacer un video detallado al momento de recoger el auto y al entregarlo es la mejor defensa.

Si no hay empleado presente al devolverlo, esa grabación puede evitar cargos sorpresa posteriores.

2. Pagar el tanque de gasolina por adelantado sin un plan claro

Comprar el combustible anticipadamente parece cómodo, pero generalmente se paga más caro que en una gasolinera común.

A menos que tengas la certeza de devolver el vehículo casi vacío o estés apurado por un vuelo temprano, lo habitual es terminar regresando el auto con gasolina sobrante que la empresa no reembolsa.

3. Esperar hasta el último día para buscar gasolinera

Buscar una estación cercana al punto de entrega puede volverse complicado por tráfico, desconocimiento de la zona o precios elevados cerca de aeropuertos.

Lo recomendable es ubicar una gasolinera conveniente desde el inicio del viaje y utilizarla nuevamente antes de devolver el vehículo.

4. Aceptar o rechazar el seguro sin revisar tu póliza personal

En algunos casos, el seguro de auto personal ya cubre vehículos rentados, pero no siempre. Muchas personas pagan protección adicional innecesaria por no verificarlo, mientras que otras la rechazan y descubren demasiado tarde que su póliza no aplicaba. Una llamada a tu aseguradora puede evitar gastos extra.

5. No revisar los beneficios de tu tarjeta de crédito

Algunas tarjetas ofrecen cobertura por daños por colisión si se paga el alquiler con esa tarjeta.

Las condiciones varían según el emisor y el tipo de tarjeta, y suele ser obligatorio realizar la reserva con ese medio de pago. Ignorar esta posibilidad puede significar pagar protección duplicada.

6. Asumir que los cargos por “pérdida de uso” están cubiertos

Si el vehículo sufre daños y necesita reparación, la compañía puede cobrar por cada día que el auto esté fuera de servicio.

Este concepto, conocido como “pérdida de uso”, no siempre está incluido en seguros tradicionales. Algunas tarjetas lo cubren, pero bajo condiciones específicas.

7. Cruzar fronteras sin autorización

Muchos contratos en Estados Unidos limitan la conducción fuera del país. Si se cruza hacia Canadá o México sin permiso formal, el contrato y el seguro podrían invalidarse, dejando al conductor sin respaldo en caso de accidente o robo.

8. Rechazar una mejora sin preguntar el precio

Cuando los autos de categoría básica están sobrevendidos, las empresas pueden ofrecer mejoras con descuento o incluso sin costo adicional.

Preguntar el precio no obliga a aceptarla. En ocasiones, un vehículo superior puede tener el mismo costo o incluso resultar más barato.

9. No aprovechar descuentos por membresías

Organizaciones como AAA, AARP o programas de lealtad de aerolíneas suelen ofrecer tarifas preferenciales o exenciones de cargos.

Estos descuentos no siempre aparecen automáticamente al reservar, por lo que conviene revisar las membresías antes de confirmar.

10. Salir del mostrador sin entender las condiciones de devolución

Cada sucursal puede tener procedimientos distintos para la entrega. Algunas aplican cargos por devolución tardía, llaves extraviadas o daños detectados después. Tomarse unos minutos al recoger el auto para aclarar el proceso puede evitar sorpresas.

Evitar estos errores puede marcar la diferencia entre una experiencia de renta fluida y una factura inflada al final del viaje.